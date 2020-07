S’obren els terminis per optar a les Subvencions Actua Empresa 2020

Per tercer any consecutiu Actua ha fet públic el programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa andorrana que té per objectiu donar suport i ajudar en els seus processos de transformació cap a una empresa innovadora i competitiva dins del mercat internacional. Enguany Actua destina una partida de 180.000 euros i l’import màxim que s’atorgarà serà de 6.000 euros per beneficiari.

El període de recepció de sol·licituds comença aquest dimecres 1 de juliol i es perllongarà fins el 22 de juliol. La documentació es podrà lliurar a les oficines d’Actua Empresa (Planta baixa Edifici de Caldea), de dilluns a divendres de 09:30 h a 15:00 h. Enguany, el procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa i no per ordre d’arribada. Gaudiran dels fons aquells projectes que puguin tenir un major impacte tant en l’empresa com en el país.

D’altra banda, els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut l’edició passada podran optar-hi, però tindran preferència en la selecció les empreses que mai han gaudit d’una subvenció Actua Empresa.

Els ajuts contemplen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l’exterior.

Per a més informació entreu en aquest link: https://www.actua.ad/subvencions2020