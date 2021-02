S’obre nova convocatòria d’ajuts extraordinaris per a empreses de la Seu per la Covid-19

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre una nova convocatòria de subvencions extraordinàries adreçada a empreses que han hagut de cessar la seva activitat a causa de la segona onada de la Covid-19 durant l’any 2020, amb l’objectiu de pal·liar els efectes i compensar les pèrdues econòmiques a conseqüència de la pandèmia en els empresaris de la nostra ciutat.

Les sol·licituds a aquests nous ajuts es poden presentar de manera telemàtica a partir del pròxim dijous 18 de febrer i fins el 28, a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: www.laseu.cat

Concretament, aquestes subvencions van adreçades a empreses de la Seu d’Urgell que han hagut de cessar l’activitat en motiu de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, amb la qual es van adoptar una sèrie de noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, i que van comportar la suspensió de les activitats de restauració, centres d’estètica i bellesa i altres serveis que implicaven el contacte personal proper així com també els centres esportius. La resolució també manté el cessament els locals d’oci nocturn en situació de tancament per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d’agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost.

100.000€ en ajuts

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, remarca al respecte que “després de les reunions mantingudes amb els sectors econòmics que han passat més dificultats arran de la segona onada de la pandèmia, l’equip de govern es va comprometre a treure aquestes línies d’ajuts directes, i així ho hem fet”. Font afegeix que aquests s’emmarquen en el programa de subvencions com a mesura per a reactivar l’activitat econòmica al nostre municipi.



Aquestes subvencions compten amb un total de 100.000€, que es distribuiran en 4 línies de negoci diferents:

a)Línia 1- Centres d’estètica, massatge no sanitari, centres de tatuatge i pearcing que compleixin els requisits i s’hagin vist obligades a cessar l’activitat econòmica à 800,00 €. b) Línia 2- Centres esportius que compleixin els requisits i s’hagin vist obligades a cessar l’activitat econòmica. à 500,00 €. c) Línia 3- Restaurants, bars i cafeteries que compleixin els requisits i s’hagin vist obligades a cessar l’activitat econòmica à 500,00 €. d)Línia 4- Locals Oci Nocturn que s’han vist obligats a cessar l’activitat econòmica. à 500,00 €.

Val a dir que la quantitat màxima que un sol·licitant pot rebre és de 2.500€. A més, només es pot optar a un ajut per establiment independentment que en aquest s’hi desenvolupi més d’una activitat econòmica.