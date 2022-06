S’obre la convocatòria per als ajuts a l’estudi

L’executiu andorrà ha aprovat aquest dimecres, 1 de juny, l’obertura de la convocatòria dels ajuts a l’estudi per al curs escolar 2022-2023 per tal de garantir el dret a l’educació a tots els alumnes, compensar les desigualtat econòmiques i socials que puguin existir i incentivant la continuïtat de l’estudi. S’ha aprovat a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Així, la convocatòria inclou als alumnes que cursen educació maternal, de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i la seva equivalència en l’educació especial, així com per als nivells corresponents dels sistemes educatius espanyol i francès impartits en centres públics a Andorra.

També inclou la formació professional no superior a l’estranger perquè no s’imparteixen en centres públics ubicats a Principat. En aquest sentit, i tal com ja es va anunciar ara fa unes setmanes, per tal de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania s’augmenten els llindars d’ingressos màxims per poder beneficiar-se d’aquestes ajudes. Així, el topall anual se situa en 18.720 euros en tots els casos (1,3 vegades LECS) –aquest curs se situava en 14.763 euros per als estudiants a Andorra i 16.503 euros per als que cursaven estudis a l’estranger–.

Els ajuts a l’ensenyament inclouen beques al material, al menjador, al transport escolar, a l’esquí extraescolar, i també a la manutenció i la matrícula per estudis fora d’Andorra. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per sol·licitar els ajuts a l’estudi s’obre el dia 8 de juny i es tanca el 6 de juliol del 2022.

La sol·licitud es pot fer de forma telemàtica a tramits.ad o infoeducacio.ad, o bé amb cita prèvia al Servei de Tràmits del Govern o als serveis de Tràmits dels comuns.