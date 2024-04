S’obre la convocatòria per a accedir a les proves d’habilitació per a la traducció i la interpretació jurades

Les proves tindran lloc els propers dies 5, 12 i 19 de juliol (SFG)

El Govern ha aprovat la publicació de la convocatòria per a participar a les proves per a obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades. Les proves tindran lloc els propers dies 5, 12 i 19 de juliol. Les persones interessades han d’estar prèviament autoritzades pel Govern per a l’exercici de la professió titulada de la traducció o la interpretació i han de presentar la sol·licitud abans del 3 de maig al Servei de Tràmits del Govern o a través de la seu electrònica del Govern d’Andorra https://www.e-tramits.ad/tramits. Per a participar a les proves, els sol·licitants hauran de pagar una quota de 201,53 euros.

La llista de persones admeses i excloses de fer la prova es podrà consultar al Ministeri de Justícia i Interior a partir de les 12 hores del dia 24 de maig de 2024. Els exàmens abasten les àrees de dret, llenguatge jurídic i administratiu, interpretació i llengua catalana. Els resultats de les proves es faran públics el dia 6 d’agost. Les bases i l’edicte es poden consultar al BOPA a partir de la setmana vinent.