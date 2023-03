S’obre la convocatòria del programa Renova 2023 amb un pressupost total de 2 milions d’euros

Un home instal·lant plaques fotovoltaiques (arxiu)

L’Executiu ha acordat l’obertura de la convocatòria del programa Renova 2023 destinat a impulsar l’estalvi energètic i econòmic de la població en els consums energètics de l’habitatge, amb una dotació pressupostària total de 2.000.000 euros.

Tal com ha destacat el ministre Portaveu en funcions durant la roda de premsa, Cesar Marquina, el pla d’ajuts per a la ciutadania és “més necessari que mai” degut a la necessitat d’estalvi i eficiència energètica creixent. El programa reprèn els principals objectius establerts en les edicions anteriors perquè els ajuts permetin impulsar millores per a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

D’aquesta manera, i tal com es recull al decret d’obertura de la convocatòria, les actuacions en matèria d’eficiència energètica i millora de les instal·lacions de producció de calor formen l’eix central del programa, juntament amb la producció d’energia elèctrica mitjançant instal·lacions de producció d’energia elèctrica.

Per a accedir al programa, els immobles rehabilitats han de ser de residència principal de les persones sol·licitants (mínim 70% de les unitats en el cas d’una comunitat de propietaris) i tenir una superfície inferior a 130m2. Queden exemptes d’aquestes condicions els ajuts a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, i instal·lacions de producció de calor, a les quals hi pot accedir tothom.

Entrant al detall dels diferents programes que es posen a disposició de la ciutadania, en destaca l’ajut fins al 40% per a la instal·lació d’equips d’alta eficiència per a la producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària. També es pot rebre una ajuda del 40% de l’import total de les obres per a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica i autoconsum.

Les ajudes seran del 30% per a la millora de l’eficiència energètica de les finestres i portes-finestres, amb la voluntat de contribuir a l’aïllament dels habitatges i, així, poder reduir el consum d’energia, que poden arribar a millorar pèrdues d’entre un 10% i un 21%.

Finalment, també es contempla la possibilitat de sol·licitar ajudes per a impulsar millores integrals dels d’aïllaments per al conjunt dels edificis, amb un suport econòmic d’entre el 40-15%, així com també millores per a la millora de l’accessibilitat o de seguretat industrial amb un ajut que pot oscil·lar entre el 10-15%.

El programa contempla que les bonificacions per a petits edificis antics (fins a 14 unitats immobiliàries i anteriors al 1980) tinguin una bonificació extra del 10% addicionals. Així mateix, també es bonificarà amb un 15% d’ajut si l’habitatge a rehabilitar s’incorpora de nou al mercat de lloguer.

Les persones interessades podran demanar les sol·licituds l’endemà de la publicació de l’edicte al BOPA. Les demandes s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades dels documents que determina el Reglament i els que es demanen a l’imprès de sol·licitud, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edifici administratiu del Govern d’Andorra la Vella, durant l’horari d’atenció al públic.





Resposta a sol·licituds de l’any passat

De forma paral·lela, i tal com ja es contempla en el reglament que regula el programa, el Govern també ha validat aquest dimecres poder donar resposta a les sol·licituds que no van poder ser ateses en la convocatòria del 2022 del programa d’ajuts Renova per falta de pressupost. Són un total de 28 sol·licituds que representen 427.372,84 euros de subvencions directes.