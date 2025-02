S’obre la convocatòria del programa de beques per a estades de creació a l’estranger

Una artista treballant en la seva obra (SFGA)

Amb l’objectiu d’impulsar les carreres dels creadors del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i la generació d’oportunitats professionals a l’estranger, el Govern obre, un any més, el programa de beques per a fer estades internacionals. El programa, que va néixer el 2022, va sorgir del treball impulsat a través del Llibre Blanc de la Cultura i del Pla Estratègic de Cultura 2030 i dona resposta a les demandes del sector per a impulsar ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització del producte creatiu andorrà.

El programa, coordinat per l’àrea d’Acció Cultural del Departament de Promoció Cultural, va adreçat a creadors de qualsevol disciplina artística i creativa que vulguin dur a terme una estada en una residència de creació a l’estranger. La concreció dels programes d’estada es farà sota demanda de cadascuna de les persones sol·licitants, de manera que seran elles mateixes qui hauran de presentar la proposta de residència i les despeses associades a l’estada. S’inclouen en aquesta convocatòria les estades a l’estranger realitzades l’any 2025, presencials i no presencials, incloses les estades anteriors al període d’obertura d’aquesta convocatòria.

Com que la realització de cadascuna de les estades comportarà una despesa diferent per a cada candidatura acceptada, el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats en les candidatures. Així, es preveu un total de 10.000 euros per a repartir entre les candidatures seleccionades. L’import màxim que es pot sol·licitar per candidatura és de 3.300 euros.

Les bases de la convocatòria es podran descarregar la setmana que ve gratuïtament a e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 de setembre d’enguany.