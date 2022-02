S’obre la convocatòria d’ajuts al Pràcticum Odisseu

Per setè any consecutiu es llança una nova convocatòria d’ajuts al Pràcticum Odisseu. Un cop més, la iniciativa vol incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses i entitats situades en municipis rurals amb l’objectiu de promoure la competitivitat empresarial i el retorn i l’establiment d’aquests joves a les zones rurals. D’una banda, la proposta està adreçada a empreses i institucions situades en municipis rurals que puguin oferir un lloc de pràctiques remunerades per estudiants amb perfil universitari.

D’altra banda, està pensada per a estudiants universitaris de Grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o estudiants de Màster Oficial. En aquest sentit, la durada de l’estada de pràctiques ha de ser de mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent i, en qualsevol cas, abans del 15 de setembre. Així mateix, la remuneració de les pràctiques universitàries ha de ser de mínim 6 €/h (bruts), dels quals 3 €/h estaran subvencionats pel programa per a les primeres 300 hores. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al divendres 11 de març. Tot seguit, els estudiants que vulguin formar part de la iniciativa podran enviar les seves candidatures del 21 de març al 21 d’abril.

L’àmbit territorial del programa són tots els municipis de les comarques rurals Leader catalanes i el fan possible els 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut i ARCA. El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural). L’acció dels Ajuts al Pràcticum compta amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.