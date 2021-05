S’obre el termini d’inscripció per a la Fira d’Andorra la Vella

Les inscripcions per participar a propera la Fira d’Andorra la Vella, que se celebrarà a l’octubre després d’un any en blanc a causa de la pandèmia, ja estan obertes. Les empreses interessades a participar-hi amb un espai d’exposició poden formalitzar-les fins al 13 d’agost, un període que s’ha allargat respecte els anys anteriors per donar més facilitats al teixit comercial del país. De la mateixa manera, el Comú d’Andorra la Vella, sensible amb la situació econòmica actual provocada per la Covid-19 i amb la voluntat de fomentar la participació a la Fira d’aquest any, ha previst descomptes en les tarifes per als estands.

El Comú treballa perquè el certamen se celebri entre el 22 i el 24 d’octubre al Parc Central. Davant la situació excepcional per la crisi sanitària, s’establiran les mesures necessàries que fixin les autoritats en el moment de la celebració. Entre d’altres, es preveu un sistema de comptatge d’aforaments, desinfecció dels espais comuns amb freqüència, circuits de direcció única i passadissos més amplis.

Els formularis d’inscripció i el dossier comercial es poden descarregar aquí. Les sol·licituds d’inscripcions s’han de fer arribar al departament d’administració del Centre de Congressos d’Andorra la Vella (tel. 730004 i correu electrònic promocio.turisme@comuandorra.ad) i es demana prioritzar l’enviament telemàtic.