S’obre el procés de selecció per a fer una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides

Seu de les Nacions Unides a Nova York (iStock)

L’Executiu a donat llum verda a l’obertura de la convocatòria del procés de selecció per a fer una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, de setembre a desembre de 2023. Anualment, el Ministeri d’Afers Exteriors selecciona un candidat per a fer una estada formativa a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, d’una durada mínima de 4 mesos (de setembre a desembre), que es pot allargar segons les necessitats de la Missió i per un període acordat entre les dues parts.

Es tracta d’una estada formativa que permet conèixer el funcionament pràctic de la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, participant en la seva activitat diària en col·laboració amb el personal diplomàtic.

L’estada formativa permet que els joves andorrans que han acabat la carrera puguin conèixer de primera mà la feina que efectuen les representacions diplomàtiques d’Andorra prop dels organismes internacionals, ja que participen a les reunions i fan els informes corresponents, ajudant en la preparació de visites i actes oficials, i col·laborant en les diferents tasques que poden sorgir.

Els requisits i condicions per a accedir a l’estada formativa es publicaran mitjançant avís al BOPA del pròxim dimecres.