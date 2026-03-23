S’obre el període d’inscripció per a la segona convocatòria dels exàmens oficials de català al juny

El Govern ha acordat obrir la convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, que se celebraran al juny. En aquesta ocasió també s’ha decidit efectuar les proves de cada nivell en dies diferents pel volum de candidats previstos. En l’anterior convocatòria es van batre rècords de participació amb més de 900 candidats inscrits.
El període d’inscripció s’obre el 13 d’abril a les 8 hores i es tanca el 20 d’abril a les 15 hores. Les sol·licituds s’hauran d’efectuar en línia a https://www.e-tramits.ad i el preu d’inscripció és de 17,15 euros. Els candidats amb necessitats educatives específiques poden sol·licitar l’adequació dels exàmens mitjançant l’aplicació de mesures d’adaptació de la prova. Els resultats de les proves es podran consultar el 2 de juliol a les 10 hores a la web de Govern.
El calendari de proves:
Nivell A1: divendres 19 de juny
• Bloc 1 (comprensió oral i lectora, i expressió i interacció escrites): de les 9.30 a les 10.35 hores
• Bloc 2 (expressió i interacció orals): a partir de les 11 hores.
Nivell A2: divendres 5 de juny
• Bloc 1 (comprensió oral i lectora, i expressió i interacció escrites): de les 9.30 a les 11.05 hores
• Bloc 2 (expressió i interacció orals): a partir de les 11.30 hores.
Nivell B1: dissabte 13 de juny
• Bloc 1 (comprensió oral i lectora, expressió i interacció escrites, i lèxic, gramàtica i ortografia):
de les 15 a les 17.15 hores
• Bloc 2 (expressió i interacció orals): a l’hora i al lloc assignats a cada candidat.
Nivell B2: dissabte 13 de juny
• Bloc 1 (comprensió oral i lectora, expressió i interacció escrites, i lèxic, gramàtica i ortografia):
de les 9 a les 12.15 hores
• Bloc 2 (expressió i interacció orals): a l’hora i al lloc assignats a cada candidat.
Nivell C1: dissabte 6 de juny
• Bloc 1 (habilitats integrades i lèxic, gramàtica i ortografia): de les 15 a les 18.25 hores
• Bloc 2 (comprensió lectora, expressió i interacció orals): a l’hora i al lloc assignats a cada candidat.
Nivell C2: dissabte 6 de juny
• Bloc 1 i Bloc 2 (habilitats integrades i coneixements gramaticals): de les 9 a les 12.45 hores
• Bloc 3 (expressió i interacció orals): a l’hora i al lloc assignats a cada candidat.
A partir de l’1 de juny, els candidats poden consultar l’hora i el dia en què estan convocats a la prova oral a: https://www.govern.ad/ca/tematiques/cultura-i-esports/llengua-catalana/examens-oficials.
Els exàmens convocats en divendres tenen lloc al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria, carrer de les Escoles, 30. Mentre que els convocats en dissabte se celebraran a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, carrer Prat Salit, s/n, de Santa Coloma.
En cas de canvi d’emplaçament i data d’exàmens, s’informarà els candidats per correu dels canvis, si s’escau. Per a més informació, es pot consultar la publicació oficial de l’avís al BOPA.