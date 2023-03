Sobre el menor fugat el SAAS aclareix que, aquest, no ho va fer des de l’hospital

El logotip del SAAS

En relació amb les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre la fuga d’un menor, la direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) vol aclarir, mitjançant un comunicat, que “aquesta fuga no es va produir des de l’hospital i, per tant, no hi hagut cap tipus de negligència per part del Servei de Salut Mental i de la Unitat de Conductes Addictives (UCA)”.

Des del Servei de Salut Mental de l’Hospital -diu el comunicat- es treballa per a, malgrat que hi puguin haver baixes temporals d’alguns professionals, garantir la continuïtat assistencial dels pacients, sent aquest el cas del pacient en qüestió.

Des de la direcció del SAAS es vol posar en relleu “la professionalitat i el tracte humà que s’ofereix des de l’equip de Salut Mental i de l’UCA a les persones ateses i també mostrar-los el nostre suport i agrair-los l’esforç que estan fent per a millorar cada dia”.