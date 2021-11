Smart pàrquing: aparcar fàcilment en l’era digital

L’aparcament és una de les situacions que més estrès generen entre els conductors.

Per sort, la tecnologia mostra en aquest aspecte el seu costat més amable, en facilitar enormement aquesta tasca: des d’aplicacions col·laboratives en les quals, a través de la geolocalització, podem saber on hi ha una plaça lliure d’aparcament, passant per apps que ens ajuden a treure el nostre tiquet virtual en els estacionaments regulats en la via pública, ens avisen del temps que ens queda perquè expiri i que, fins i tot, ens permeten ampliar-lo amb el nostre propi telèfon, fins als smart pàrquings o aparcaments intel·ligents. Però què són i com funcionen aquests últims?

Els smart pàrquings permeten millorar enormement l’aparcament en recintes tancats. La digitalització permet monitorar la disponibilitat d’estacionament i, fins i tot, reservar plaça perquè quan arribem no hàgim d’estar donant voltes per a trobar un lloc lliure.

Un altre dels grans avantatges que aporta aquesta tecnologia és l’accés per matrícula. Això vol dir que, en arribar al pàrquing, un sensor en la barrera d’entrada llegeix la nostra matrícula i ens permet accedir sense necessitat de tocar cap botó o de recollir cap mena de tiquet.

El pagament a la sortida també pot efectuar-se a través del nostre propi telèfon mòbil, amb el que tampoc seria necessari manipular papers, caixers o monedes. A més de guanyar en agilitat, es guanya en seguretat. Una vegada pagat l’estacionament, els sensors de sortida tornen a llegir la nostra matrícula. Si el pagament s’ha efectuat correctament, la barrera de sortida s’obrirà.

Un altre efecte positiu dels smart pàrquings és que la seva aparició ha contribuït a reduir el trànsit en les grans ciutats en haver-hi menys cotxes circulant a la recerca de l’anhelada plaça lliure. En conseqüència, aquesta tecnologia també contribueix a reduir l’emissió de gasos contaminants.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat