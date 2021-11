Situació estable de la COVID-19 a la Seu d’Urgell, amb el risc de rebrot a només 29 punts

La Seu i el conjunt de l’Alt Urgell mantenen una situació molt estable pel que fa a la incidència de la COVID-19, tres setmanes després de la celebració de la Fira de Sant Ermengol. El Sant Hospital té el dia d’avui un sol ingressat amb coronavirus i el percentatge de positius als nous tests està al mínim (0,77%).

A la Seu d’Urgell, concretament, el risc de rebrot és a només 29 punts -amb les dades d’aquest dimarts- i la velocitat de transmissió també és molt per sota del límit recomanat: a 0,46. A escala de l’Alt Urgell, aquests dos índexs de referència estan respectivament a 42 i a 0,74.

Quant a la vacunació, els percentatges es mantenen a nivells semblants als de les setmanes anteriors: un 70,8% de la població de l’Alt Urgell amb la primera dosi (13.802) i un 69,5% amb la pauta completa (11.584). En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, destaca que “a la Seu hem millorat força aquesta setmana i a Catalunya estem molt estables i amb les millors xifres d’Europa”, però demana “no relaxar-se”, tenint en compte els repunts d’aquests dies en altres països que també tenen un alt percentatge de vaccinació.

L’Aran, amb incidència zero

A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, segons les dades d’aquest dilluns, la situació general és igualment bona, amb l’excepció del Pallars Jussà, on el risc de rebrot s’ha elevat fins als 413 punts. Això fa que en l’àmbit pirinenc aquest registre estigui a 97. Tot i això, l’evolució és molt bona tant a la Cerdanya (risc de rebrot a només 16 punts i Rho7 a 0,54), l’Alta Ribagorça (32 i 0,57 respectivament), el Pallars Sobirà (90 i 0,92) i especialment l’Aran, on aquests dies estan amb una incidència nul·la (amb els indicadors a zero). A més a més, entre els quatre hospitals pirinencs ara hi ha només 2 ingressats amb coronavirus.

Pel que fa a la mitjana de Catalunya, la velocitat de transmissió és a 1,17, el risc de rebrot a 66 i la positivitat al 2,31%. Han seguit baixant els ingressats tant a planta dels hospitals (321) com a les UCI (79). Aquest octubre ja s’ha superat la xifra de 24.000 víctimes mortals de la pandèmia (la setmana passada hi ha hagut 16 noves defuncions per COVID-19). D’altra banda, la xifra de població vacunada està a punt d’arribar als 6 milions.