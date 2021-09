“Sito” Español comparteix el podi de La Llana amb Thierry Neuville

En el XXII Ral·li de la Llana, Àlex “Sito” Español-Marc Que (Renault Clio Rally5) van ocupar la segona posició de la classificació absoluta final, a més van ser els guanyadors entre els pilots que puntuaven per al Campionat de Catalunya de l’especialitat.

Destacar que era el segon ral·li sobre asfalt que disputava el pilot i el primer formant tàndem amb el seu copilot Marc Que. Com a cirereta a l’extraordinària actuació de “Sito”-Que, dir que el vencedor de la prova va ser el diverses vegades subcampió del món de ral·lis, actual pilot oficial de Hyundai en el WRC, Thierry Neuville al costat el seu copilot Martijn Wydaeghe.

El Moto Club Sabadell, organitzador habitual de l’esdeveniment, va decidir traslladar el centre neuràlgic a Ripoll, localitat en la qual es va concentrar la part organitzativa de la competició i la logística dels equips. Els organitzadors van preparar un recorregut total de 311 km, dels quals una tercera part eren de velocitat. Els equips van haver de superar 8 especials cronometrades (4 de diferents) abans d’entrar la seva mecànica al parc tancat final.

La pluja també va voler la seva part de protagonisme en la prova. En aquesta ocasió els equips van haver de muntar les rodes d’aigua. Durant les seccions de la tarda la pluja va aparèixer, de manera intensa en alguns moments, obligant els equips a prendre decisions, a vegades amb cert risc, en el moment de decidir quines rodes muntar.

Seccions 1 i 2. Capsacosta (3,1 km) i Santigosa (15,04 km)

“Sito”-Que van començar la seva participació en la prova amb una certa cautela, amb l’objectiu d’anar agafant ritme i veure on estaven respecte als seus rivals. Així ho comentava Sito: “Era evident que, en la llista d’inscrits hi havia moltes mecàniques a priori superiors al Clio. Després de la primera passada em sentia molt còmode i convençut que podíem anar una mica més de pressa. Ho vam provar en la segona passada per Santigosa i vam aconseguir la 5a posició escratx, just davant teníem al Orriols a 14”, amb un R5. No hi havia dubtes que la preparació del Clio era la correcta i que podíem incrementar el nostre ritme sense córrer riscos.”

Seccions 3 y 4. Alpens (10,95 km) y Llaés (16,55 km)

Però en la continuació va arribar la pluja i l’equip va haver de variar lleugerament el plantejament. La primera decisió a prendre era quines rodes muntar tenint en compte que eren dues cronometrades llargues i la possibilitat que no tot el recorregut estigués mullat. Aquest era el comentari del pilot del ACA Esport: “La primera decisió va ser muntar pneumàtics mitjans d’aigua, però quan ja estàvem disposats a sortir vam veure que s’acostava una tempesta i vam canviar l’opció i vam posar rodes d’aigua, esperant que tot estigués mullat. La veritat és que vam encertar de ple.”

Superada aquesta tercera secció del ral·li, “Sito”-Que es trobaven en una espectacular quarta posició, amb Neuville i dos R5 per davant, o sigui mecàniques molt superiors mentre que per darrere el seu rival més pròxim estava a 30”, és a dir que el top5 i el triomf en 2RM, estava molt a prop.

Faltava l’última passada per Alpens i Llaés i per tant la concentració havia de ser màxima. Aquest és el relat que va fer Sito, d’un final amb la tensió al límit: “El plantejament inicial va ser assegurar, de nit amb asfalt mullat i sent quarts en la general, la qual cosa que volíem era acabar, però una vegada acabat Alpens veiem a Orriols aturat al costat de la carretera amb problemes en una roda. Ufff érem tercers …, Continuem, intentant mantenir la calma, però un podi al costat de Neuville no passa cada dia. Les sorpreses no havien acabat, sortim al Llaés a assegurar i a mig tram, més o menys, trobem a l’altre R5 (Pons) també parat. És a dir que érem segons, però havíem d’acabar.”

Una vegada en el podi de la plaça del Monestir de Santa Maria de Ripoll, “Sito” Espanyol-Marc Que van poder gaudir de la seva excel·lent actuació en el Ral·li de la Llana.