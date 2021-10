Sito Español anirà al Ral·li de terra de Madrid a lluitar pel títol de 2RM

Àlex “Sito” Español i Axel Coronado uniran esforços el dissabte (dia 9) pilotant un Peugeot 208 Rally 4, preparat per Sandoval Racing, per situar-se entre els més ràpids a la classificació final de la categoria de 2RM del Ral·li de terra de Madrid, antepenúltima cita de la Copa d’Espanya de Ral·lis de l’especialitat.

Mancant tres proves perquè es defineixi el certamen, Sito està al capdavant de la classificació provisional de l’esmentada categoria, empatat a 74 punts amb Francisco Montes. Així doncs al pilot de l’ACA Esport li queden tres finals per a incloure el seu primer títol en un palmarès que, malgrat ser curt quant al temps, ja acumula resultats molt meritoris.

Amb la possibilitat d’aconseguir l’objectiu esmentat en ment, l’equip Vallbanc va prendre la decisió de fer alguns canvis quant al calendari de final de temporada, així ens l’explicaven: “Hem descartat la participació en la prova del WRC de Catalunya i també ha quedat, en aquest cas en stand-by, la nostra presència al Ral·li du Var. Quant a reforçar les possibilitats d’aconseguir el títol de 2RM, les decisions preses han estat disputar Madrid i Pozoblanco amb un Peugeot 208 Rally 4 i a més amb un copilot amb més experiència. En aquest cas, Axel Coronado ha estat l’escollit”.

Els objectius exigents no fan oblidar l’objectiu principal del 2021. Aprendre

Els marges de temps que hi ha entre les proves de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra, Sito i el seu equip els aprofiten per alimentar amb informació el “disc dur” mental del pilot andorrà.

Cal destacar en aquest sentit que, una vegada finalitzat el Ral·li de la Plana, Sito i part del seu equip es van desplaçar a Astúries amb la finalitat de conèixer l’escenari pel qual transcorre el Ral·li Princesa d’Astúries, fent fins i tot un reconeixement d’algunes cronometrades provant diferents maneres d’anotar les dificultats que es troben en les esmentades especials.

D’Astúries a Galícia per a viure una experiència completament nova per a Sito

El Rallymix de Cuntis 2021 que es va disputar en una especial de 15 km, però amb la dificultat afegida de fer-ho al volant d’un Car Cross i sense copilot. Com explicava Sito: “Has de memoritzar el recorregut una cosa a la qual tampoc estem acostumats. Esmentar que no em va anar del tot malament, en una de les passades vaig ser cinquè”.

Test ok amb Axel Coronado i la nova mecànica. Madrid espera

Una vegada acabat el periple pel Nord d’Espanya a la recerca de noves experiències, Sito va tornar a la realitat i l’exigència més immediata era adaptar-se a la nova mecànica i al navegant que a Madrid li cantaria les notes.

En el test, fet al pati d’operacions de l’equip Vallbanc (SIP Basella), es van complir les expectatives previstes. Sense cap dubte el desplaçament a Madrid es fa amb optimisme: “No hi ha dubte, no serà fàcil, però estem preparats per afrontar el repte de continuar lluitant pel títol de 2RM”.

Els organitzadors de la prova de Madrid, Escudería Centro, han preparat un traçat de 191,64 km, dels quals 90,26 es disputen contra el crono. En total els equips inscrits en la prova hauran de superar 8 especials (4 diferents).

El Ral·li de terra de Madrid començarà a les 7:40 hores del dissabte (dia 9) a la zona d’assistència de Paracuellos del Jarama i finalitzarà a les 18:36 hores del mateix dissabte.