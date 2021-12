Sito, campió de la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra

Alex “Sito” Español i Rogelio Peñate (Peugeot 208 R4) van quedar a només 6” del triomf a la categoria de 2 rodes motrius (2RM) al Ral·li Reino de León 2021. Amb tot, el títol de campió de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (2RM) va ser per al pilot de l’ACA Esport que, amb aquest espectacular resultat, posa punt final a la temporada del seu debut en el món del motorsport.

En aquesta ocasió van ser la neu, el gel i el fang els elements a superar. Els equips ja van poder observar en la passada de reconeixement que els temporals que van afectar el nord d’Espanya van deixar en condicions molt difícils l’escenari marcat per l’Escuderia ATKmotorsport per a la disputa de la prova de Lleó. Durant el matí, a la part nord de la capital lleonesa van ser la neu i el gel les dificultats atípiques que es van trobar els pilots en el traçat, a la tarda el fang va ser l’enemic a batre. Comentar que els organitzadors van haver de neutralitzar la primera passada per l’especial Secarejo, per la gran quantitat de fang a la pista.

La prova es preveia complicada i ho va ser. Per a començar una doble passada, amb canvi de sentit, per una especial de gairebé 22 km, amb la pista molt delicada a causa de les nevades caigudes les jornades precedents. Per a “Sito”-Peñate, el ritme no va ser el que hagués pogut ser, però malgrat tot van poder mantenir una tercera posició entre els 2RM, que, per començar, estava molt bé. Aquest era el comentari de Sito sobre la primera especial: “Ha estat un inici de ral·li molt dur. A l’especial “A”, que es disputava en els dos sentits, amb neu i plaques de gel sobre la pista, era relativament fàcil cometre un error i anar a parar a la cuneta. Vam decidir afrontar-ho de manera conservadora. En aquest ral·li no ens podíem permetre un abandó”.

En la continuació el fang va passar a ser “l’enemic” a batre. Així ho explicava Sito una vegada finalitzada la prova: “El primer tram (primera passada per Secarejo) la van haver de neutralitzar. Malgrat no passar ràpid no em vaig sentir a gust amb el cotxe. El notava molt tou i em sentia incòmode. En arribar a l’assistència vaig comentar les meves sensacions i ràpidament vam fer una variació en el setup i el canvi va ser excel·lent”.

En la segona passada pel bucle que tancava la prova van marcar el millor crono entre les mecàniques de 2RM i es van acostar a 8” del primer classificat de la categoria (Blach-Odriozola).

Faltava només el tram espectacle, una especial d’una mica més d’1 km. “Sito”-Peñate van continuar retallant distàncies, però l’objectiu principal estava a l’abast i no era moment d’arriscar. Una vegada completada la cerimònia de lliurament de trofeus, Sito ens comentava: “Estic molt satisfet pel primer títol aconseguit en un certamen nacional espanyol. No era el nostre objectiu a principis de temporada, el bon inici en els primers ral·lis va resultar decisiu per a variar una mica l’agenda i finalitzar l’any amb un títol de campió d’Espanya. Sens dubte, molt content”.

Malgrat tot, “Sito” ja pensa a passar pàgina i continuar treballant per a afrontar nous reptes, si cap, més exigents.