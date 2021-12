La Comissió de seguiment del programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical ha celebrat aquest divendres la seva reunió anual per fer balanç del funcionament del projecte en el decurs de l’any. Durant la trobada, s’ha explicat que durant aquest 2021 ha tingut lloc el sisè trasplantament amb una unitat de sang de cordó umbilical provinent d’Andorra.

Els integrants de la Comissió han volgut destacar les elevades xifres de dones inscrites com a donants, que posa de manifest el compromís i altruisme de la població andorrana en l’acte de la donació de cordó umbilical així com la qualitat de les mostres recollides que remarca la bona tasca duta a terme pels professionals que participen en el programa.

Així, l’any 2020 en el 47,6% dels parts efectuats, les dones estaven inscrites com a donants, aquesta xifra s’incrementa en l’any 2021 fins al 51,7%. En relació al nombre de mostres de cordó recollides l’any 2020 es va poder recollir mostra en un 37,1% dels parts i aquest any 2021 s’ha recollit mostra en un 34% dels parts.

Aquesta dada posa de relleu l’eficiència i qualitat del programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical. La comissió té com a principal responsabilitat la supervisió del funcionament del programa i està integrada per representants del Ministeri de Salut, així com representants de la Organización Nacional de Trasplantes d’Espanya, de l’Organització Catalana de Trasplantaments, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, de la Fundació Carreras (que gestiona el registre de donants de medul·la òssia), del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (com a maternitat) i de la Fundació Crèdit Andorrà (que finança les campanyes de promoció del programa).

En la reunió d’aquest divendres també s’ha analitzat el funcionament del programa de donació de medul·la òssia a Andorra, del qual ha destacat les altes xifres de donants inscrits a la plataforma www.andorra.medullaossia.org, concretament 241 des de l’inici del programa l’any 2020, i l’èxit de les campanyes de donació de medul·la organitzades conjuntament amb les campanyes de donació de sang.