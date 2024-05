Sisè Okupa’t a Escaldes amb la participació de sis joves del país

Magda Mata, dos joves que van completar el programa Okupa’t en una edició anterior i la cònsol, Rosa Gili (comuee / arxiu)

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa la 6a edició del programa sociolaboral Okupa’t que enguany compta amb la participació de sis joves. El programa va adreçat a joves d’entre 16 i 20 anys de tot el país que actualment no tenen activitat acadèmica ni laboral. En aquest sentit, la corporació pretén donar cobertura i resposta a una mancança existent al país.

Des d’aquest mateix dijous, els sis joves, tres d’ells menors d’edat, realitzaran tres dies de formació que se centraran en els riscos laborals, la manipulació d’aliments, primers socors cívics i coneixeran els diferents departaments del Comú on treballaran a posteriori. Amb tot, els joves també se sotmetran a una revisió mèdica completa.

A partir d’aquí, durant les quatre setmanes del mes de maig, els participants s’endinsaran en les dinàmiques de treball dels quatre departaments comunals que hauran triat prèviament, com ara, circulació (parcs, jardins i Pingo), gent gran (suport administratiu i educadors), cultura (auxiliar biblioteca i CAEE), medi ambient (jardineria, deixalleria, camins i inspectors), infància, Ràmio (ecoguarda), esports (manteniment Prat del Roure) i serveis (neteja carrers).

Una vegada finalitzat aquest procés, durant el juny, els sis joves estaran treballant més detingudament en el departament que els hagi agradat més. En cada una de les fases, un tècnic farà un seguiment del jove i del departament on està treballant per a fer una valoració i detectar habilitats i aspectes a millorar per part de l’interessat. Cal afegir que tots els participants de l’Okupa’t disposaran d’un contracte de treball de quaranta hores setmanals (els menors tindran els trenta minuts de descans per jornada laboral tal com marca la llei laboral) i rebran el salari mínim interprofessional.

Amb tot, els joves que superin aquests dos mesos de programa, a més de rebre un diploma que ho acrediti, tindran l’opció de continuar la seva relació amb el Comú d’Escaldes-Engordany durant el juliol i l’agost. En aquest punt, cal ressaltar la col·laboració, un any més, de Carisma que ha entregat 5.000 euros a la corporació que serviran per a pagar els salaris dels joves.

Fins a la cinquena edició, el programa Okupa’t ha acollit fins a trenta-cinc joves i algun d’ells ha acabat sent contractat pel Comú d’Escaldes-Engordany com a eventual. En aquest sentit, és important recordar que l’Okupa’t és un projecte de preparació sociolaboral per a joves en situació de risc social o problemes sociofamiliars i amb dificultats per a accedir al mercat laboral, perquè han deixat els estudis i no tenen experiència professional.