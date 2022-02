Sis ferits en dos accidents de trànsit amb els conductors sota els efectes de l’alcohol

Sis persones han resultat ferides en dos accidents aquesta matinada de dissabte, en els quals els conductors presentaven taxes d’alcoholèmia positives.

El primer dels accidents ha tingut lloc al passatge de l’Asó, a Soldeu, i la Policia n’ha rebut l’avís a les 02:34 hores. En aquest accident només hi ha hagut amb un turisme implicat, Peugeot 206 (AND), on han resultat ferits els dos ocupants del vehicle, home (conductor) i dona de 31 i 21 anys respectivament. El conductor en el pertinent control d’alcoholemia ha donat un resultat de 2,22 g/l, i ha quedat ingressat a l’hospital.

El segon accident ha tingut lloc a la CG2, a la rotonda intermèdia del nou vial d’Encamp. La Policia ha rebut l’avís a les 04:10 hores. Aquest accident també ha tingut un únic turisme implicat, Opel Astra (AND), on han resultat ferits el quatre ocupants del vehicle, homes de 32 (conductor), 39, 28 i 28 anys respectivament. El conductor en el pertinent control d’alcoholèmia ha donat un resultat de 1,62 g/l, motiu pel que ha estat detingut, pels delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física.