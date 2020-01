La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director general de negoci de Vall Banc, Gerard Albà, han signat aquest dijous i per tercer any consecutiu l’acord de col·laboració que fa possible la realització del programa MISTI al Principat.

La col·laboració permet que sis estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) puguin impartir classes als alumnes de batxillerat dels tres sistemes educatius del Principat. Unes classes que ja s’estan duent a terme i que s’allargaran fins al 30 de gener. El programa d’intercanvi va néixer el 2018 i s’emmarca en el conveni de col·laboració amb aquest prestigiós centre universitari nord-americà.

Tal com ha apuntat la directora d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’estudi, Meritxell Gallo, “els sis participants ja tenen experiència docent” i, a més, han rebut una formació pedagògica específica abans de poder participar en aquest període a Andorra. Pel que fa a l’allotjament, tots conviuen amb famílies del Principat mentre dura la seva estada.

La ministra Vilarrubla ha destacat que els objectius del programa són, especialment, “millorar les competències en anglès dels estudiants i despertar vocacions científiques”. La titular de la cartera d’Educació i Ensenyament superior ha remarcat, a més, “la valoració positiva que han fet els centres educatius i els estudiants d’aquesta iniciativa, que ens han emplaçat a repetir-la” i el fet que, dels sis estudiants, quatre siguin noies.

Per la seva banda, el director general de Negoci de Vall Banc ha explicat que “estem convençuts del valor afegit i el prestigi que significa comptar amb un dels centres amb més notorietat del món. La interacció dels estudiants en aquest projecte permetrà aportar talent” i, ha afegit, “veiem aquesta col·laboració com una inversió a llarg termini per Andorra”.

Més informació sobre els sis estudiants:

– Magnolia Chinn: Cursant un bàtxelor d’Enginyeria biològica i biomèdica. Imparteix classes al Lycée Comte de Foix.

– Gabrielle Enns: Cursant un bàtxelor d’enginyeria mecànica. Imparteix classes al Lycée Comte de Foix.

– Gabrielle Finear: Cursant un bàtxelor d’Informàtica i Economia. Imparteix classes al Col·legi Sant Ermengol.

– Lani Lee: Cursant un bàtxelor d’Enginyeria mecànica. Imparteix classes al Colegio María Moliner.

– Christopher Womack: Cursant un bàtxelor d’Enginyeria Aeroespacial, Aeronàutica i astronàutica. Imparteix classes a l’Escola andorrana de Batxillerat.

– Patrick Ryan: Cursant un bàtxelor d’Informàtica, Economia i Ciències de la Informació. Imparteix classes al Centre de Formació Professional.