Sis detencions per alcohol i drogues al volant

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Els darrers dies, un total de sis persones han estat detingudes per la Policia per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’una dona i cinc homes amb edats compreses entre els 21 i els 58 anys que van ser controlats amb taxes d’1,18 a 1,89. Aquesta darrera, la més elevada, correspon a un home de 25 anys que va ser detingut la matinada de diumenge després d’un accident de danys materials a Santa Coloma. Es va accidentar a la CG-1 en el tram comprès entre l’Espai Columba i el parc de Bombers i el seu va ser l’únic vehicle implicat. Quan van arribar els agents, el conductor es trobava dempeus al costat del cotxe i va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia.

Un altre dels detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol, també va donar positiu en drogues al volant i es trobava en possessió de 0,25 grams d’èxtasi, fet pel qual va ser arrestat, a més a més, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Finalment, al Pas de la Casa, un home de 47 anys i no resident va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió administrativa.