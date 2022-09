Sis consells de color que canviaran la teva llar

Potser no pots canviar tots els mobles de casa per a donar-li un aire nou, però hi ha algunes idees fàcils d’aconseguir que permetran que la teva llar tingui un aire totalment renovat. El color de la pintura és la forma més fàcil i econòmica d’actualitzar la teva casa.

Segueix les tendències de color. Troba un color de tendència o un estil que t’agradi i incorpora’l a la teva llar. Afegeix el teu propi segell donant-li tocs de color d’accent que t’encantin.

Atreveix-te amb el color. Si t’encanten els colors cridaners, no et limitis a usar-los en un gerro o un coixí. Les obres d’art acolorides són perfectes per a agregar més energia a la teva paleta, especialment en una paret neutral.

Aprofita el Feng Shui. Pot ajudar-te a crear un espai relaxant en la teva llar. Qualsevol llar, en qualsevol estil de decoració, pot ser més relaxat amb una paleta de colors equilibrada, que inclou un color base, un color en un to mitjà i alguns accents més clars.

Que no et facin por els esquemes de color monocromàtics. Decorar amb una paleta de colors monocromàtics és la forma més senzilla de crear una estada relaxant. Comença amb el color base, i l’esquema es construeix amb tons més clars i més foscos d’aquest color.

Explora noves idees. Pintar el teu sostre de color és una tendència que cada temporada cobra més força. La pintura de color en el sostre és una forma elegant de donar-li a les teves habitacions un aspecte acabat. La clau és triar un color dins de la teva combinació de colors.

Neutral no sempre significa beix. Amplia la teva paleta de colors neutres amb metàl·lics com l’or i la plata. Els accents de bronze fregat amb oli i coure funcionen bé amb el marró fosc. Si la teva paleta inclou un color neutre blanc fred, pots afegir rosa pàl·lid o blau. Si prefereixes un color blanc càlid, aposta per un accent daurat o gris càlid, que pots superposar-los als colors neutres.

