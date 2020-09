Sis concerts, amb una estrena absoluta, al V Cicle Cambra Romànica

Els Amics del Cambra Romànica i la parròquia de Canillo organitzen el V Cicle Cambra Romànica, que reunirà sis concerts de música de cambra durant aquesta tardor.

Sis concerts amb taquilla inversa -l’espectador decideix què val l’espectacle al que acaba d’assistir i paga a la sortida- conformen el cicle, aquest any marcat per la COVID19. L’Associació ha fet un esforç addicional per la programació d’un cicle que segueix donant oportunitats als joves, als grups consolidats i per oferir al públic andorrà música de cambra d’excel·lent qualitat durant sis setmanes consecutives.

L’aforament estarà limitat i es prendran les mesures sanitàries necessàries per garantir la salut de músics i assistents, però sense perdre de vista l’objectiu de qualitat així com de ser un referent pels grups locals que cada vegada més tenen l’interès d’oferir música sota el paraigües del “Cambra Romànica”.

Aquest any es tindrà per primera vegada l’estrena absoluta d’una obra, composta expressament pel jove compositor francès Corentin Boissier sobre poemes de Josep Dallerès. “Un honor immens” per l’associació així com ho és el fet de poder oferir els primers concerts a Andorra d’un quartet de corda amb músics andorrans sota el nom de Quartet Madriu, o dels tan coneguts Claret amb el primer concert a Andorra del trio que agrupa Gerard Claret i els seus dos fills al violí, viola i violoncel. També es podran escoltar concerts dedicats a Beethoven, del que se celebra els 250 anys del seu naixement, amb un recital del pianista Nicolas Licciardi i grups d’excel·lent qualitat com el quartet de violoncels encapçalat per Jordi Albelda Santamargarita o la jove soprano andorrana Maria Solé en un recital líric molt esperat.

Recital líric “A través dels Pirineus” – MN. Coulon soprano i N. Licciardi piano

Serà el primer concert, dissabte 24 d’octubre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. Nicolas Licciardi i Marie-Noëlle Coulon han optat per presentar algunes de les peces més boniques de la melodia francesa a la primera part del recital. Aquesta forma musical, nascuda al segle XIX, permet al piano i la veu competir amb delicadesa i alhora ressaltar un text poètic. Per acabar el recital s’oferiran tres poemes de Josep Dallerès, home de lletres del Principat, que han sigut musicats per Corentin Boissier, jove compositor francès del qual ja s’han interpretat algunes peces al Cicle Cambra Romànica. Posant la ploma al servei d’una àmplia reflexió sobre el món actual i la condició humana, els poemes sublimats pel llenguatge neoromàntic del compositor francès seran interpretats com a estrena absoluta en aquesta ocasió a Andorra.

Quartet Madriu

Serà dissabte 31 d’octubre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. Quatre músics del país estretament vinculats a la cultura musical del Principat i que han compartit escenari en format orquestral, engeguen amb il·lusió renovada un projecte de música de cambra amb el Quartet Madriu. Format pels violinistes Àlex Arajol i Francesc Planella, a la viola Elias Porter i la violoncel·lista Carolina Bartumeu. El programa s’articularà al voltant de dues obres de compositors clàssics com són Haydn i Arriaga, un compositor basc del segle XIX encara poc conegut. Entre les dues obres, un moviment del quartet de Txaikovski núm. 1 amb una melodia encisadora reforçada per una atmosfera única que han donat vida i una entitat pròpia a aquest moviment que duu el nom d’Andante Cantabile.

Licciardi solo piano – concert dedicat a Beethoven

Dissabte 7 de novembre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. Aquest any se celebra els 250 anys del naixement d’un dels més grans compositors de la música clàssica, Ludwig van Beethoven. La virtuositat del pianista Nicolas Licciardi, ben conegut pels assidus al cicle Cambra Romànica, ens permetrà gaudir d’un concert en el que s’interpretaran obres clau de la trajectòria pianística de Beethoven. El concert començarà amb la sonata núm. 6, una de les preferides de Beethoven. Licciardi interpretarà després la sonata núm. 21, que va ser dedicada al seu primer protector (el comte Ferdinand de Waldstein). Beethoven va compartir època i ciutat amb Schubert, del que s’interpretarà la Fantasie Wanderer (el viatger). Per acabar el concert Licciardi oferirà una petita peça de Chopin, l’Andante spianato i grande polonaise Op. 22, que es compon de dos moviments on pot apreciar-se la doble personalitat de Chopin, somiadora i apassionada.

Trio Claret – Gerard, Sergi i Jordi Claret

Dissabte 14 de novembre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. Un dels concerts més esperats del cicle Cambra Romànica d’enguany és la primera oportunitat de veure en directe els tres músics Claret en formació de cambra. Amb Gerard Claret al violí, els seus fills Sergi i Jordi s’ocupen de les veus de viola i violoncel respectivament. Presenten un concert variat amb obres de Beethoven (del que enguany se celebren 250 anys del seu naixement), Mozart, Kodaly, Strauss i Kreisler. Peces compostes majoritàriament al centre d’Europa entre els segles XVIII i XIX i que faran les delícies dels espectadors.

Recital líric de Maria Solé – amb Jordi Albelda i Nicolas Licciardi

Dissabte 21 de novembre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. La mezzo-soprano Maria Solé ens oferirà en aquesta ocasió un recital de cant amb acompanyaments de violoncel i piano. La cantant ha participat en vàries produccions d’Andorra Lírica i durant molts anys s’ha format al cor dels Petits Cantors d’Andorra amb Catherine Metayer. El cant ja és un habitual al cicle Cambra Romànica i sempre han tingut una molt bona acollida que de ben segur que serà el cas d’aquesta jove andorrana, estudiant de geofísica i música. El programa inclourà una primera part amb peces franceses de compositors com Massenet, Fauré o Berlioz, i una segona part que inclourà àries d’òperes de Mozart, Vivaldi o Saint-Saëns.

Quartet “María Casado” – quatre violoncels tocant junts

Dissabte 28 de novembre, a les 17h a Sant Cerni de Canillo. El jove violoncel·lista andorrà Jordi Albelda Santamargarita ens presenta una formació inusual per oferir-nos el concert de clausura del V Cicle Cambra Romànica. Quatre violoncels tocant junts, tots quatre alumnes de la professora María Casado de qui el quartet pren el nom. Tindrem ocasió d’escoltar barroc del més pur amb dues de les suites de Bach, així com una peça avantguardista de l’hongarès György Ligeti i una altra del català Gaspar Cassadó. A la segona part els quatre instruments plegats ens mostrar totes les possibilitats sonores del conjunt del quartet de violoncels. En primer lloc interpretaran la Serenade per quatre violoncels de Georg Goltermann, tot seguit una peça breu anomenada Gente humilde, d’autor desconegut, i per últim Pregherie del compositor italià Luigi Forino. Els quatre integrants del quartet són Jordi Albelda Santamargarita, Cristobal Jaubert, Jairo Rodríguez i Rafael Tejero.

L’associació

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica. L’associació va agafar l’any passat el relleu de l’organització del cicle Cambra Romànica al Comú de Canillo, i va assolir la consolidació d’un cicle del qual el públic sempre ha estat molt fidel i agraït. Aquest any les dificultats imposades per la pandèmia no han pogut aturar el que ja és un esdeveniment esperat de la tardor canillenca i que tindrem l’oportunitat d’oferir paral·lelament en streaming per andorradifusio.ad per tal de poder arribar al públic que de ben segur les restriccions d’aforament es quedarà sense entrades.

Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019 i la segona tindrà lloc just una setmana abans de l’inici del cicle, el 17 i 18 d’octubre de 2020 al Palau de Gel d’Andorra.