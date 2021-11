Sis claus perquè les Pimes augmentin les seves vendes gràcies al seu web

Avui dia, les pàgines web són eines clau per a l’èxit comercial dels negocis; no obstant això, en molts casos continuen estant poc presents en les estratègies corporatives. Mentre que el 90% de les compres s’inicien en línia, el 60% de les petites empreses no disposa de pàgina web pròpia. En un moment en el qual les Pimes han patit especialment a causa de la pandèmia – un informe recent assenyala que, l’any 2020, el 52,6% va veure limitades les seves vendes –, apostar pels llocs web pot ser clau per a la seva recuperació i creixement.

Basant-se en la seva experiència com a companyia líder en solucions tecnològiques de digitalització per a Pimes i Autònoms a Espanya, des de BeeDIGITAL proposen algunes tècniques a utilitzar per a convertir les visites a la web en vendes. Aquestes eines poden ser aplicades per negocis de tota mena, fins i tot per aquells que manquen d’infraestructura e-commerce, una realitat que només és present en el 6,9% de les webs de petites empreses.

1. Presentar la informació de manera adequada. El contingut ha d’estar enfocat en els beneficis directes que l’usuari obtindrà si compra o contracta el producte o servei. Així mateix, s’ha de donar informació detallada dels mateixos i del procés de compra, proporcionar fotos de qualitat, incloure testimonis d’altres clients i mencionar accions simples i clares. Tot això permet aclarir dubtes, fomentar la confiança i facilitar la decisió de compra.

2. Utilitzar un disseny atractiu. A més de modern i de qualitat, el disseny de la pàgina web ha de ser simple, per no distreure als usuaris de l’objectiu que es vol aconseguir, i responsive, és a dir, ha d’adaptar-se també als dispositius mòbils per a oferir sempre la millor experiència de navegació possible. També, és fonamental optimitzar la web per a reduir la seva velocitat de càrrega, ja que, a menor velocitat, major taxa de conversió.

3. Ús de formularis de contacte. Sobretot, per a aquells negocis que ofereixin serveis que requereixin un assessorament de compra, aquestes eines resulten molt útils. De manera senzilla, permeten recollir les dades dels visitants i poder conformar una base de dades de clients potencials. Amb ella, l’empresa pot emprendre una estratègia de venda més personalitzada, a través d’accions telefòniques o d’email màrqueting.

4. Aprofitar la web com a canal d’Atenció al Client. L’habilitació d’un xat optimitza la relació amb els clients, en posar a la seva disposició un canal directe i còmode en el qual puguin compartir els seus dubtes o suggeriments. Una opció més avançada és instal·lar un chatbot, capaç de generar respostes instantànies seguint uns paràmetres definits prèviament. També és recomanable connectar la web amb altres canals de missatgeria instantània, com WhatsApp o Telegram, i amb les xarxes socials, ja que són vies de comunicació amb les quals els clients estan normalment familiaritzats.

5. Fer ús de Google My Business, una eina gratuïta que ajuda a les empreses a gestionar la seva presència en línia. Google utilitza la informació disponible en la plataforma My Business en un percentatge cada vegada major, per a donar resposta a les cerques dels usuaris. Per això, és primordial que la fitxa estigui tan completa com sigui possible: adreça, telèfon de contacte, horari, etc. Això possibilita, per exemple, que la ubicació del negoci es mostri en els mapes de Google.

6. Incorporar Pop-ups amb avisos i actuacions directes. Sempre cuidant el seu disseny i que no resultin massa intrusives, aquestes eines poden servir per a oferir als visitants, ofertes o promocions personalitzades que els animin a completar una compra.

“Veiem com cada vegada més petites empreses comprenen la importància d’estar a Internet i s’animen a crear la seva pròpia web. No obstant això, poques d’elles ho fan d’una manera estratègica, desaprofitant el potencial d’aquests sites per a impulsar el seu volum d’ingressos. Sempre adaptades a les particularitats de cada negoci, les tècniques descrites serveixen perquè les Pimes millorin la rendibilitat obtinguda a través del seu lloc web”, explica Javier Castro, CEO de BeeDIGITAL.

Per Tecnonews