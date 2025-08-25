Sis arrestats per alcohol al volant, un d’ells amb una desorbitada taxa de 4,49

Durant el cap de setmana, la Policia ha detingut sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, tres de les quals implicades en accidents de circulació. Així, el conductor d’un 4×4, de 62 anys, va ser arrestat divendres a la tarda amb una taxa d’1,94 després de tenir un sinistre de trànsit contra un altre turisme a l’avinguda Santa Coloma, a Andorra la Vella. La conductora de l’altre cotxe, de 28 anys, va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l’hospital. Per aquest motiu, a més d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per l’alcoholèmia, també se li va imputar un delicte contra la integritat física i moral.
Dissabte a la tarda, la Policia va detenir un home de 44 anys amb una desorbitada taxa d’alcoholèmia de 4,49. Els agents el van arrestar després que tingués un accident de danys materials al carrer Roureda de Sansa, a la capital. Va pujar a la vorera amb el cotxe i va xocar amb tres piquets de protecció.
La matinada de diumenge, un conductor de 24 anys va ser detingut amb un positiu d’alcoholèmia de 2,79. L’home sortia d’un aparcament d’Arinsal quan va girar a la dreta, es va pujar a la vorera i va atropellar tres vianants, dos nois de 17 anys i una noia de 16, passant per sobre dels seus peus sense que, finalment, necessitessin assistència mèdica.
Pel que fa als altres tres conductors detinguts, se’ls va arrestar en diferents controls amb taxes d’1,10; 1,27 i 1,29. Es tracta de tres homes de 32, 54 i 40 anys respectivament.