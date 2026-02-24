Sis activitats per a fer amb infants arreu de Catalunya

És hivern i moltes vegades amb el fred no sabem quines activitats planejar per a sortir de casa amb la família. Passar un dia a casa veient una pel·lícula amb els infants sempre és una bona opció, però no pot ser l’única. Els més petits han de sortir i gaudir de les grans propostes lúdiques que hi ha arreu. Per això, de les moltes que existeixen, avui et proposem sis activitats amb infants arreu de Catalunya:
1. Zoo del Pirineu
Heu vist alguna vegada a un mussol? Heu tocat una guineu? Si t’agraden els animals, el Zoo del Pirineu està ple d’ells. Trobaràs més de 50 espècies diferents, totes pròpies del Pirineu català! L’activitat central del Zoo del Pirineu és l’exhibició d’aus rapinyaires en vol lliure. Gràcies a la ubicació privilegiada, els voltors i les àguiles salvatges tot sovint interrompen l’espectacle. A més hi ha un altre pilar fonamental del zoo: l’educació ambiental. Des del zoo creuen que per a evitar que es faci mal, a més animals, és important per a les persones que coneguin, entenguin i respectin la naturalesa salvatge.
2. Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)
Seguim amb els animals, i també et proposem anar a passar el dia Centre de recuperació especialitzat en amfibis i rèptils de Catalunya (CRARC). És una escapada perfecta per a fer en família i aprendre de prop molt més sobre el món animal. El CRARC és una institució, situada a Masquefa, dedicada a la rehabilitació de fauna silvestre amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat natural, promoure la recerca científica i l’educació ambiental. El Centre esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons. Diferents espècies de quelonis, sauris i ofidis reben atenció a les seves dependències. Alguns són objecte de projectes específics, com la tortuga mediterrània, reintroduïda al Parc Natural del Garraf o de la Serra de Montsant.
3. Un dia al Circ a les Feixes
El circ de les feixes és un petit circ permanent que es troba en plena natura a la població de Copons, a l’Anoia, on els nens poden conèixer el circ i tot el que l’envolta. A primera hora, hi ha un espectacle amb el pallasso “Tastacirc” i després hi ha un taller on el públic és el protagonista. Els més petits podran descobrir les caravanes de maquillatge, camerino, instruments musicals… A més, el circ compte amb instal·lacions per a dinar, sigui al bar o a la zona de pícnic.
4. Bodega Albert i Noya
La bodega Albert i Noya, situada a Subirats, et proposa conèixer el món dels vins des de dues perspectives diferents. Per als més petits, es fan recorreguts per a conèixer el procés d’elaboració dels vins ecològics a través de tallers i activitats (sempre que hi hagi un mínim de 6 nens), i per als adults, es fan visites a la bodega i a la sala de barrils per a conèixer tot sobre els vins. En finalitzar, hi haurà degustació de tres vins per als adults.
5. Granja de iogurts La Fageda
La visita de la granja de iogurts La Fageda ofereix una experiència única per als més petits. Podran apropar-se a les vaques, veure com s’alimenten i es munyen. Així com aprendre el procés de fabricació del iogurt i de diferents postres làctics elaborats amb la llet de les vaques de la granja que no contenen ni conservants ni colorants.
Els dissabtes a les 16 h hi ha una activitat educativa i lúdica pensada per a nens de 3 a 8 anys on ajudaran als grangers de la Fageda. És imprescindible reservar prèviament. A més, molt a prop de la granja trobem la Fageda d’en Jordà, una reserva natural que forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Apropar-se a veure-la, sobretot a la tardor, és quasi imprescindible.
6. Visita i taller de cuina a Sant Benet de Bages
Món Sant Benet és un univers ple de propostes per a totes les edats. Especialment dirigides al públic familiar trobem “Descobrir el monestir en família” que permet conèixer les històries que s’amaguen entre les parets d’aquest monestir medieval. A més, els caps de setmana ofereixen tallers de cuina històrica i tallers de promoció dels bons hàbits alimentaris perquè podeu gaudir de la cuina en família.