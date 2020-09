Siri, l’assistent de veu d’Apple, parlarà català

La possibilitat que Apple disposi del seu assistent de veu en català ja és una realitat. La multinacional americana va publicar noves ofertes laborals per incloure analistes a Siri en diferents llengües, una de les quals és el català.

Segons l’InformeCat 2020, cap dels 32 assistents de veu del mercat parla català i, si Apple fa aquest pas, Siri serà el primer assistent de veu del mercat a fer-ho. La incorporació del català a l’assistent de veu d’Apple donaria resposta a les necessitats lingüístiques dels usuaris catalanoparlants d’aparells com l’iPhone o l’iPad, d’acord amb una de les peticions que fa temps que la Plataforma per la Llengua ha sol·licitat a l’empresa. A més, l’assistent Siri en català faria també possible que Apple CarPlay es configurés també en aquesta llengua, ja que utilitza el sistema de reconeixement i parla de veu Siri.

Apple també ha millorat aquest setembre el seu programari. La nova versió d’iOS inclou llistes de música íntegrament en català i Apple TV ja disposa de tota la seva interfície en la nostra llengua. Això la fa, juntament amb Filmincat, l’única plataforma de vídeo mínimament sensible a la nostra llengua.

La Plataforma per la Llengua treballa des de fa temps perquè el català estigui present en l’àmbit de les tecnologies digitals. El 2018 l’entitat va reclamar que, a més d’incorporar el català en el sistema operatiu de MacOs i iOS, també estigués disponible a Siri i Apple CarPlay. La multinacional americana va reaccionar negativament, responent que no tenia cap intenció d’incloure’l en cap de les dues aplicacions.

La Plataforma per la Llengua, el desembre del 2019, va arribar a un acord amb el Govern de la Generalitat perquè la contractació pública fes especial èmfasi en l’ús del català en l’àmbit de les tecnologies digitals. Amb l’acord, es va aconseguir que la Generalitat no pogués contractar o consumir assistents de veu que no fossin en català. Aquest 2020 l’entitat també ha treballat juntament amb alguns eurodiputats per demanar a Apple la inclusió del català a Siri i a la seva tecnologia d’assistents de veu.

Ara sembla que, com a resultat de les diverses gestions dutes a terme, l’empresa californiana hagi llançat aquesta nova oferta laboral amb uns requisits relacionats amb el domini de la llengua catalana, coneixements lingüístics i culturals i habilitats analítiques per poder avaluar respostes. Aquest fet propicia la normalització lingüística i la millora del servei per als catalanoparlants, i podria, més endavant, comportar noves adaptacions lingüístiques en altres aplicacions de la marca.

Coneixem ja iniciatives com Common Voice de Mozilla, que treballen pel reconeixement de la llengua en els assistents de veu, o la feina de la Generalitat de Catalunya, que està desenvolupant un projecte d’assistent de veu que posarà a disposició de les empreses un cop enllestit.

Des del 2009 que la Plataforma per la Llengua lluita perquè Apple inclogui el català en totes les seves creacions. En aquest sentit, l’entitat celebra que l’empresa ara vulgui que Siri parli la nostra llengua i espera que no sigui l’únic assistent de veu a fer-ho, sinó que en segueixin l’exemple Alexa o Google Assistant.