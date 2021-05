Sira, de Maria Dueñas

Títol: Sira

Autor/a: Maria Dueñas

Pàgines: 672

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

La segona gran guerra s’ha acabat i el món comença una tortuosa reconstrucció. La Sira deixa enrere les seves funcions com a col·laboradora dels serveis secrets britànics i ara afronta el futur amb moltes ganes de serenitat. Però no ho aconseguirà. El destí li té preparada una tràgica sorpresa que l’obligarà a reinventar-se, prendre sola les regnes de la seva vida i lluitar amb força per encaminar el seu futur.

Entre compromisos, intrigues i esdeveniments històrics que marcaran una època, Jerusalem, Londres, Madrid i Tànger seran els escenaris pels quals transiti. Allà s’enfrontarà amb drames i retrobaments, encàrrecs arriscats, sentiments profunds i l’experiència de la maternitat.

La Sira Bonnard –abans Sira Quiroga, abans Arish Agoriuq– ja no és la innocent costurera que ens va enlluernar entre patrons i missatges clandestins, però el seu atractiu segueix intacte.

Torna la Sira, carismàtica i inoblidable.

Torna la protagonista d’El temps entre costures, caminant amb pas ferm cap a la maduresa.

Autor/a

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) és doctora en Filologia Anglesa. Després de dues dècades dedicada a la vida acadèmica, irromp en el món de la literatura el 2009 amb El temps entre costures, la novel·la que es va convertir en un fenomen editorial i l’adaptació televisiva de la mà d’Antena 3 va aconseguir nombrosos guardons i un espectacular èxit d’audiència. Les seves obres posteriors, Misión Olvido (2012), La Templanza (2015) y Las hijas del Capitán (2018), van continuar captivant per igual a lectors i crítica. Traduïda a més de trenta-cinc llengües i amb milions d’exemplars venuts a tot el món, María Dueñas s’ha convertit en una de les autores més estimades tant a la península com a Amèrica Llatina. Sira és la seva cinquena novel·la.

Font: lacasadellibro