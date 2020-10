S’intensifiquen les inspeccions per vetllar pel compliment de les mesures anti-Covid

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha fet balanç del nombre d’inspeccions i controls que s’han dut a terme al mes d’octubre. Així, ha destacat que durant els últims 30 dies, moment en què s’han iniciat els treballs transversals dels diversos serveis d’inspecció de l’Administració general, s’han dut a terme un total de 388 inspeccions en establiments i locals comercials per comprovar que compleixen amb les mesures decretades pel Govern. Aquesta xifra d’inspeccions representa el 45% del total de les inspeccions realitzades des de l’inici de la pandèmia.

“Hem volgut tenir aquest plus de capacitat inspectora perquè la minoria que no compleixi ho faci, ens hi juguem molt”, ha destacat el ministre, que ha emfatitzat que la col·laboració dels establiments cada vegada és més elevada. Precisament en relació al compliment de les mesures, Jover ha explicat que del total d’inspeccions fetes s’han detectat 89 incompliments, la resta, és a dir 299 establiments, compleixen amb les normes estipulades. Els incompliments més reiterats són la manca de separació entre taules o el no registre dels clients.

En relació amb els atestats que realitza el Cos de Policia, Eric Jover també ha explicat que en el darrer mes se n’han obert 352, principalment per un ús indegut de la mascareta, per fumar mentre es camina o per formar grups de més de cinc persones.

Finalment, el Portaveu ha anunciat que ja s’han obert un total de 198 expedienta sancionadors per part del Ministeri de Salut per les infraccions o atestats contestats per l’Administració general i la Policia, una xifra que “s’anirà incrementant”, ha assegurat.