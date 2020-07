S’intensificaran els cribratges a col·lectius davant la detecció de rebrots de la Covid-19

La situació al Principat és estable i per ara no hi ha casos actius confirmats de la Covid-19, però davant l’augment de la mobilitat i la detecció de rebrots a territoris propers, el Govern es manté atent. L’estratègia és fer cada vegada més cribratges a col·lectius diferents, com ara als professionals sanitaris que tornen de vacances o treballadors de la restauració que estan de cara al públic.