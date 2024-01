S’inicien les trobades pel Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari

Primera reunió del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari (SFGA)

Amb l’objectiu de treballar i cooperar per l’excel·lència i l’eficiència del sistema sanitari, de manera que sigui perdurable en el temps i que doni la millor resposta a les necessitats de la ciutadania, el Govern ha iniciat les trobades per a assolir el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. La voluntat de l’Executiu és que el Pacte nacional incorpori tots els actors implicats en la matèria, tant a escala política – grups parlamentaris i partits polítics –, com a escala professional i social – Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), col·legis professionals sanitaris i associacions implicades en aquest àmbit.

Per aquest motiu, aquest dilluns, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez, han realitzat la primera de les trobades amb els representants del SAAS, de la CASS, així com dels col·legis professionals de l’àmbit sanitari. Demà dimarts està previst que es reuneixin amb les associacions implicades en el camp de la salut i els membres de la Visura Ciutadana, mentre que la setmana vinent es presentarà el contingut del text inicial als grups parlamentaris del Consell General i als representants de les forces polítiques extraparlamentàries.

L’objectiu del Pacte nacional, segons ha indicat avui el cap de Govern en les declaracions prèvies a la reunió, és assegurar la qualitat del sistema sanitari. “És una de les grans virtuts que tenim com a país i volem que perduri en el temps. Per aquest motiu, impulsem aquest Pacte nacional per a arribar a un document de consens que traci un full de ruta que després s’haurà d’implementar – amb mesures executives, per part del Govern, i mesures legislatives, per part del Consell General – per a dotar de més resiliència el nostre sistema sanitari, que sigui més eficient, més eficaç i que, per tant, a través d’això també pugui ser perdurable en el temps”, ha assegurat Espot.

Durant les declaracions a la premsa, el cap de Govern també ha destacat que el sistema sanitari andorrà, igual que la majoria de sistemes sanitaris dels països de l’entorn, s’enfronta a grans reptes, com l’envelliment de la població, l’augment de la cronicitat, així com el desenvolupament de nous tractaments i tecnologies que ofereixen noves oportunitats terapèutiques, però amb un alt cost econòmic. En aquest sentit, el Pacte nacional, ha indicat Xavier Espot, marcarà les accions a desenvolupar per a garantir que la inversió i la despesa en salut s’emmarquin en els paràmetres d’eficiència i sostenibilitat, garantint, alhora, el manteniment i la millora de la qualitat del sistema.

Així mateix, Espot també ha exposat que el Pacte nacional ha de servir per a dur a terme una anàlisi de les reformes dutes a terme en els darrers anys, com és el cas la via preferent – implementada fa cinc anys – amb tots els actors implicats, i establir els canvis i ajustaments que contribueixin a millorar l’atenció sanitària i la sostenibilitat del sistema.

La proposta s’estructura en quatre grans línies d’actuació: la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia; l’accés a una assistència sanitària de qualitat; la sostenibilitat i equitat del sistema; i la recerca i la innovació. La metodologia de treball es basa en definir un document consensuat entre les parts, a través la celebració de reunions de treball, la signatura del mateix i el seguiment de les accions establertes en aquest per part dels actors implicats.

La proposta s’estructura en quatre grans línies d’actuació: la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia; l’accés a una assistència sanitària de qualitat; la sostenibilitat i equitat del sistema; i la recerca i la innovació. La metodologia de treball del Pacte nacional es basa en la tramesa de documentació entre les parts, i en la celebració de reunions de treball per a tractar les principals línies d’acció, així com per a fer el seguiment de les propostes fixades en aquest Pacte nacional.

Finalment, Espot ha recordat que aquest Pacte nacional respon al compromís de l’Executiu per a donar cobertura als grans reptes que afronta el país en matèria de relacions amb la Unió Europea, pensions i salut. Així, el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari se suma al vigent Pacte d’Estat per a la negociació d’un Acord d’associació amb la Unió Europea, signat el passat mes d’octubre del 2023, i al Pacte d’Estat per a la sostenibilitat del sistema de pensions, que es treballa des del Consell General a través d’una comissió especial.