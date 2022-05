S’inicien les preinscripcions i matrícules del curs 2022-23 a l’Escola Municipal de Música de la Seu

Les preinscripcions i matrícules per al curs 2022-2023 de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell inicien el pròxim dilluns 23 de maig. El termini finalitza el 10 de juny.

Les preinscripcions, que s’adrecen a futurs alumnes que vulguin iniciar-se o bé continuar formant-se en l’àmbit musical, s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web clicant al següent enllaç: http://links.laseu.cat/inscrip. Aquests han d’emplenar el formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella marcar dos instruments per ordre de preferència.

A partir de quina edat es pot iniciar l’aprenentatge musical a l’Escola de Música?

Els nens poden començar el seu aprenentatge a partir dels 3 anys, etapa en la qual mitjançant un entorn musical ric i variat es comença a desenvolupar el potencial per aprendre música com una forma imprescindible del seu desenvolupament integral com a ésser humà.

Hi ha límit d’edat per inscriure’s?

Els ensenyaments musicals s’ofereixen a totes les persones interessades a formar-se i gaudir mitjançant la música, sense límit d’edat.

A partir dels 7 anys es poden cursar llenguatge musical, cant coral i es poden estudiar 19 instruments diferents (baix elèctric, bateria, cant, clarinet, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, guitarra elèctrica, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí i violoncel).

A més a més, l’escola compta amb diferents agrupacions instrumentals com són l’orquestra simfònica, l’orquestra d’acordions cromàtics, la Big band, els grups de combos de música moderna. D’aquests darrers s’ofereix la possibilitat que un d’ells sigui per a adolescents i adults. A més, com a novetat, s’obre el grup de música tradicional. Aquestes formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures.

Matrícules

Les matrícules s’adrecen a l’alumnat que ja està estudiant al centre. Aquestes es realitzaran en format presencial a la secretaria de l’Escola Municipal de Música.

Els horaris per poder realitzar-les són dimarts, dimecres i dijous de 10 del matí a 12 del migdia i de dilluns a divendres de les 3 a les 7 de la tarda. S’indicarà a alumnat i famílies, segons el nivell que estiguin cursant, els dies assignats.

Per a més informació cal adreçar-se a l’Escola de Música, trucant al telèfon 973 354639 o enviar un correu a escolamusica@aj-laseu.cat.