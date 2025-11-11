S’inicien els tràmits per a definir els entorns de protecció de les esglésies de Sant Joan de Caselles i Sant Miquel d’Engolasters

Amb l’objectiu d’assegurar la preservació del patrimoni cultural immoble del Principat i vetllar pel seu manteniment en un entorn adequat, el Govern ha aprovat els edictes de definició dels entorns de protecció de les esglésies de Sant Joan de Caselles, de Canillo, i Sant Miquel d’Engolasters, d’Escaldes-Engordany. Es tracten de dos nous entorns de protecció que aprova el Govern en aquesta legislatura, després d’haver efectuat el de l’església de Sant Serni de Nagol i el de Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.
“Amb aquesta acció, demostrem el compromís del Govern en la protecció dels monuments que formen part de la nostra història com a país, donant també compliment a la Llei de patrimoni cultural”, ha assegurat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. L’objectiu de la delimitació és assegurar la conservació dels monuments, vetllar pel seu manteniment en un context ambiental adequat i evitar l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals que els caracteritzen, impedint que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi.
Cal recordar que tant Sant Joan de Caselles com Sant Miquel d’Engolasters són dos monuments destacats del patrimoni cultural i formen part dels elements que s’inclouen dins de la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO, Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra.
Per aquest motiu, segons Bonell, el Govern ha prioritzat l’elaboració dels entorns de tots els béns immobles que s’inclouen en la candidatura de la UNESCO, que està previst presentar davant d’aquest organisme el gener de 2026.
Durant la presentació dels edictes de definició que estableixen els criteris que han de regir les intervencions sobre aquests béns d’interès cultural i els seus entorns immediats, la ministra de Cultura ha exposat que l’entorn de protecció de l’església de Sant Joan de Caselles s’ha integrat en la modificació del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP) de Canillo, presentada aquest diumenge, i el de Sant Miquel d’Engolasters està previst que el comú d’Escaldes-Engordany l’inclogui en la modificació del POUP que treballa actualment.
Els entorns de protecció
Entrant al detall del document, tal com determina la modificació de la Llei del patrimoni cultural, s’han establert dues zones per a cada monument que regeixen l’entorn de protecció, una d’acompanyament (zona 1) i una altra de preventiva (zona 2).
La zona 1 és la més pròxima al monument i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o situades dins del perímetre de 20 metres comptats des del bé d’interès cultural, per a la qual s’estableixen una sèrie de criteris destinats a preservar la imatge del monument i del seu entorn més immediat. I, la zona 2 va més enllà del perímetre de 20 metres i s’entén com una continuació del context del monument que inclou la major part de les visuals i elements paisatgístics que l’acompanyen.
A partir de l’aprovació dels edictes s’obre un termini d’exposició pública per a la presentació de possibles al·legacions per part de la ciutadania, i posteriorment, el Govern procedirà a l’aprovació definitiva dels decrets corresponents.