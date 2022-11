S’inicien els “15ns debats de recerca: La investigació en l’àmbit educatiu”

Avui dilluns, dia 14 de novembre, a les 18 hores, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, donarà el tret de sortida als 15ns debats de recerca: La investigació en l’àmbit educatiu.

La Dra. Martina Marquilló, catedràtica de ciències del llenguatge i l’ensenyament de les llengües, que fa anys que està a la Universitat de Lió, impartirà la conferència plenària: Reptes i paradoxes de l’educació al segle XXI: és l’educació el camí de la llibertat?

Seguidament es presentaran les ponències: Les competències i el plurilingüisme a la formació inicial de mestres: una realitat nacional i internacional, a càrrec de la Dra. Blanca Carrera, i Oportunitats i reptes per a cultivar capacitats d’autoregulació sostenible del consum. Lliçons apreses amb una escola andorrana de maternal i 1a ensenyança, a càrrec de la Dra. Aura Trifu.

Dimarts, 15 de novembre, de 18 a 21 hores, seguiran, primer, dues ponències sobre l’ensenyament de ciències: Sumant en l’educació per a la sostenibilitat, a càrrec de Montse Brugulat, i La dinàmica de tecleig com a eina per a identificar usuaris en entorns educatius, a càrrec del Dr. Aleix Dorca.

I les 3 darreres ponències sobre l’ensenyament de les llengües: L’ensenyament-aprenentatge de la llengua francesa a finals de primera ensenyança a les escoles francesa i andorrana d’Escaldes: el rol dels errors en la millora de l’expressió oral, a càrrec de la Dra. Presentació Tor; L’ús de les tecnologies mòbils a l’aula d’anglès de l’escola andorrana. Un cas d’èxit?, a càrrec del Dr. Ferran Costa, i Rol de la Gamificació en l’aprenentatge de segones llengües, a càrrec de la Dra. Nadia Azzouz.