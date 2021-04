S’inicia l’administració de la vacuna contra la COVID-19 al personal educatiu

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, juntament amb la cap de l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, ha comparegut aquest divendres per actualitzar la situació sanitària al país arran de la COVID-19. Martínez Benazet ha informat que des de l’inici de la pandèmia hi ha registrats 12.456 casos totals, 11.732 altes i 120 defuncions. Actualment hi ha 604 casos actius: 30 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –10 d’elles requereixen ventilació mecànica–.

Pel que fa a la taxa de reproducció, Martínez Benazet ha destacat que aquest divendres se situa en 0,97 i que per tant “els nous casos diaris s’estan estabilitzant al voltant de la cinquantena”.

Pel que fa a la població escolar, no hi ha aules sota vigilància activa i n’hi ha 35 en vigilància passiva. Martínez Benazet ha informat que ja ha començat la vacunació al personal educatiu, a qui ha emplaçat a registrar-se per rebre el vaccí a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio o al 775019 –on ja hi ha apuntades més de 34.400 persones en total–.

En relació al pla de vacunació, Martínez Benazet ha confirmat que se segueix el desplegament acordat i publicat al BOPA. Durant la jornada d’ahir es van vacunar 1.004 persones. Això suposa que ja s’han administrat un total de 15.269 vaccins, 9.781 en primera dosi i 4.484 en segona dosi. La cap d’àrea ha insistit en què la relació “benefici-risc de les vacunes és molt favorable”, i que els possibles efectes adversos de la seva administració són molt inferiors als que pot provocar el coronavirus.

Finalment Vidal també ha destacat que des del ministeri es fa un seguiment de farmacovigilància per analitzar si hi ha algun cas amb efectes secundaris després de l’administració. En aquest sentit, ha apuntat que si després de rebre la vacuna els ciutadans observen símptomes com mal de cap fort persistent o dificultats per respirar, que es truqui al metge referent per fer-ne seguiment i estudiar-ho.