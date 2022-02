S’inicia la vacunació infantil

Hi ha una vuitantena d’infants d’entre 5 i 11 anys inscrits per rebre el vaccí contra la Covid-19, que es començaran a administrar aquest divendres a la tarda a l’Hospital.

Des del Govern s’ha emplaçat a les famílies a decidir conjuntament amb el seu metge referent si volen o no administrar-la als seus fills. Per poder-se inscriure, cal fer-ho a www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019. A més, els pares que desitgin vacunar els seus fills caldrà que omplin l’autorització prèvia abans de l’administració de la vacuna, que trobaran o al mateix centre de vacunació o al web www.govern.ad/vacunacio, on també es pot consultar un document amb les preguntes més freqüents sobre la vacunació infantil.

Segons ha explicat la cap de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància del Ministeri de Salut, Rosa Vidal, la setmana vinent no s’administraran vacunes als infants ja que, a l’haver d’inocular la segona passats 21 dies de la primera, aquesta cauria en període de vacances escolars, fet que podia generar molèsties a alguns pares. La vacunació infantil es reprendrà el 14 de febrer.