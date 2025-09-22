S’inicia la 7a edició de la formació d’artesans en la tècnica de construcció en pedra seca al Forn de Canillo

El Departament de Patrimoni Cultural i el Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV), amb la col·laboració de l’Espai sociocultural de Cal Pal i el Comú de Canillo, donen el tret de sortida de la 7a edició dels cursos de formació en la tècnica tradicional de la pedra seca, que tenen lloc per quart any consecutiu al Forn de Canillo.
La formació es desenvolupa en dues fases: el curs d’iniciació, que comença aquest dilluns i finalitza el divendres, on els 11 participants aprendran les bases de la tècnica i construiran un mur de pedra seca des de zero; i el curs avançat, programat entre el 6 i el 10 d’octubre, on els alumnes completaran el coronament del mur aixecat pels participants del curs d’iniciació i, a més, construiran una escala volada integrada dins l’estructura. Les inscripcions per a aquest segon curs romanen obertes. Per a inscriure’s cal haver superat el curs d’iniciació.
Els cursos estan introduïts pels tècnics de Patrimoni Cultural i impartits pel formador Roger Solé, mestre marger titulat per l’Associació de constructors en pedra seca de França (ABPS), que ha guiat totes les edicions anteriors i que transmetrà tant els coneixements tècnics com els valors patrimonials associats a aquest ofici.
El perfil dels participants en els cursos són els d’operaris de medi ambient de diferents comuns, persones d’àmbits professionals diversos i particulars que comparteixen l’interès per a recuperar i preservar aquest tipus de construcció patrimonial.
Aquests cursos contribueixen a mantenir viva la tradició de la pedra seca. Cal recordar que aquesta tècnica va ser declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, l’any 2018, un reconeixement que també va rebre Andorra l’any 2024.