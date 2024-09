S’inicia el servei de bus nocturn entre setmana

Autobusos a l’Estació Nacional. Foto: SFGA

El Govern amplia el servei d’autobús nacional durant la nit amb noves franges horàries de dilluns a dijous i també diumenge, estenent així el servei actual que ja s’ofereix les matinades de divendres, dissabtes i festius. D’aquesta manera, i a partir d’aquest mateix dilluns 2 de setembre, el transport públic del país gaudirà de servei nocturn tots els cada dia de la setmana.

“És la primera mesura que impulsem, fruit del procés participatiu per a millorar la qualitat de vida de les persones, tant per als treballadors com també per a aquells que vulguin tenir més opcions de transport públic vinculades a l’oci”, ha destacat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant les declaracions amb els mitjans per a explicar els detalls del nou servei.

L’ampliació de l’horari habitual –fins ara amb servei fins a les 22 hores aproximadament– permet fomentar un ús més extens del transport públic i dona resposta al col·lectiu de treballadors vinculat al sector dels serveis i als resultats del procés participatiu sobre el transport i la mobilitat sostenible obtinguts el passat mes de juny. A més, es dona resposta a la necessitat creixent de garantir una connexió eficient i segura entre les parròquies en horari nocturn i durant els dies laborables.

Entrant al detall, el nou servei ofereix dues sortides nocturnes per als dies laborables i diumenges, amb origen a Andorra la Vella i destí a Canillo (BN3), Arinsal/Ordino (BN2), i Sant Julià de Lòria (BN1), així com un servei de tornada des de les tres valls en direcció a Andorra la Vella.

Per a la ruta de Sant Julià de Lòria les sortides seran a les 23.30 h i a les 00.30 h en direcció a la població laurediana i a les 00.00 h en sentit Andorra la Vella. Per a les línies BN2 i BN3 les sortides en direcció a la vall del nord i a la vall d’orient seran a les 23.40 h i a les 1.00 h i en direcció a Andorra la Vella a les 00.20 h. En el marc de l’ampliació del servei, el Govern també ha ajustat els horaris del bus nocturn en divendres, dissabtes i festius perquè coincideixin les sortides horàries i permeti una fàcil interpretació del servei.

Finalment, el secretari d’Estat també ha afirmat que el Govern s’ha compromès a estudiar la viabilitat perquè el servei de bus nocturn arribi al Pas de la Casa a partir de la temporada alta d’hivern. Per a concretar aquest servei definitiu, es farà una anàlisi detallada de les dades obtingudes a partir d’aquest dilluns i es mantindran reunions amb els agents implicats.