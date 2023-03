S’inicia el Programa per a la promoció de relacions no violentes per als interns del Centre Penitenciari

El centre penitenciari de la Comella. Foto: Arxiu

Aquest mes de febrer s’ha iniciat el Programa per a la promoció de relacions no violentes al Centre Penitenciari de la Comella, en el marc del conveni signat entre el Ministeri de Justícia i Interior i el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat per a implementar programes d’interès comú.

El programa consta de 15 sessions de dues hores cadascuna que es duen a terme setmanalment. En aquestes sessions es treballen els conceptes de violència i relacions de poder, les habilitats socials i de comunicació de la persona, estratègies per a la resolució de conflictes, tècniques d’autocontrol i la prevenció de recaigudes i el retorn a l’entorn social.

L’objectiu del programa és treballar amb les persones privades de llibertat, les conductes violentes envers la parella o l’ex parella i els seus fills i filles com a recurs per a resoldre conflictes. La participació en aquest programa és voluntària i la selecció dels participants es realitza mitjançant la valoració de l’equip multidisciplinari del Centre Penitenciari i els professionals que duen a terme el programa. Actualment aglutina cinc interns participants.