El Govern informa que aquest dimecres, 1 d’abril, s’ha obert el període de preinscripcions escolars per al curs 2020-2021. Un tràmit que es podrà fer fins al dia 30 i que enguany, donada la situació excepcional provocada per les mesures excepcionals decretades per la pandèmia de coronavirus al Principat, només es podrà realitzar per correu electrònic.

Des del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior es recorda que el procediment només és vàlid per a les famílies que desitgin realitzar una nova matrícula i que no s’ha de fer per a renovacions de matrícules en un mateix centre escolar.

Així, els progenitors o tutors legals dels infants han d’enviar un correu electrònic a l’escola on desitgen matricular els seus fills, amb la informació següent: Nom i cognoms de l’alumne, data de naixement de l’alumne, número passaport / document d’identitat de l’alumne, nom i cognoms pares/mares/tutor legal, telèfons i correus electrònics dels pares/mares/tutor legal, adreça i parròquia de residència, curs que està fent el present curs escolar 2019-2020 (no omplir per a matrícules a maternal), escola on està cursant els estudis el present curs escolar 2019-2020 (no omplir per a matrícules a maternal).

La matrícula només quedarà formalitzada quan els pares rebin un correu de confirmació de l’escola. Els centres educatius enviaran la resposta abans del 25 de maig del 2020.