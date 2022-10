S’inicia el cicle d’activitats vinculades amb la màgia en el marc del programa de ‘Canya als museus’

En el marc de la nova programació de ‘Canya als museus’, l’Àrea de Museus i Monuments ha organitzat un seguit d’activitats relacionades amb la màgia sota el nom ‘ABRACADABRA. Festival de màgia de l’Era del Raser’ que se celebren des d’aquest dissabte, dia 8 (18h) i fins al 16 d’octubre d’enguany.

El seguit d’activitats han estat comissionades per Sergi Buka, mag i il·lusionista de renom internacional que ja ha col·laborat en diverses ocasions amb el Ministeri de Cultura. El Festival inclou espectacles de màgia per a tots els públics i també el talent local amb la col·laboració de dos mags del país, Toni Zamora i Marc Ferrer.

A més, el festival proposa espectacles de màgia per a adults i per a infants, i tallers per a famílies i visites guiades amb un tast d’aliments. La programació es completa amb un espectacle pels carrers d’Ordino i la col·laboració del Centre Comercial Illa Carlemany, que serà l’escenari de l’inici del Festival.

La programació del Festival:

o El retorn, màgia de prop, amb Toni Zamora. El dissabte 8 d’octubre, a les 18 h, a Illa Carlemany. Activitat gratuïta i sense reserva prèvia.

o Conferència El cervell il·lusionista, a càrrec de Jordi Camí. El dimecres 12 d’octubre, a les 20 h, a Casa d’Areny-Plandolit. Recomanada a partir de 16 anys. Activitat gratuïta.

o Dejavú, a càrrec de la maga Gisell. El dijous 13 d’octubre, a les 20 h i a les 21 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat a partir de 12 anys. Activitat en castellà. Preu: 6 €.

o Bicicadabra, a càrrec del mag Fèlix Brunet. El divendres 14 d’octubre, a les 17.30 h, a les 18.15 h i a les 19 h.

o Visita guiada a l’exposició Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, amb pica-pica màgic. El divendres 14 d’octubre, a les 20 h, a l’Era del Raser. Activitat gratuïta.

o Taller de varetes de màgia per a famílies. El dissabte 15 d’octubre, a les 12 h, a Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 €; gratuït per als infants. Recomanat a partir de 5 anys.

o Taller per a famílies Converteix-te en un mag. El dissabte 15 d’octubre, a les 16 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat a partir de 5 anys. Preu: 6 €; gratuït per als infants.

o Visita guiada a l’exposició Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit, amb berenar màgic. El dissabte 15 d’octubre, a les 17 h, a l’Era del Raser. Gratuït.

o L’Impossibilista, espectacle a càrrec de Sergi Buka. El dissabte 15 d’octubre, a les 20 h i a les 21 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat a partir de 12 anys. Preu: 6 €.

o La màgia del Marc Ferrer. El diumenge 16 d’octubre, a les 12 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 €; gratuït per als infants.

Reserves i informació: tel. 836 908 i a reservesmuseus@govern.ad www.museus.ad