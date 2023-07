 Singer Racing amplia l’avantatge a l’Andorra Epic  Pyrenees

Les tres primeres parelles de l’Andorra Epic Pyrenees en categoria femenina (Carles Iturbe)

Martin Frey i Simon Stiebjahn s’han imposat, a l’Andorra Epic Pyrenees, en l’Etapa 2, afegint una segona victòria d’etapa i 1 minut 19 segons al seu avantatge en la general. Les dones del BUFF MEGAMO, Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou, han superat les gestes dels homes del Singer Racing, afegint 37 minuts i 36 segons al seu avantatge en la classificació general.

L’Etapa 2 de l’Andorra Epic Pyrenees 2023 ha vist als 210 equips enfrontar-se a una ruta de 58 quilòmetres, amb 1.460 metres d’escalada, des de Pal/Arinsal fins a la Massana aquest dijous, 6 de juliol. La victòria de l’etapa ha estat per al líder de la primera etapa, Singer Racing. El mallot taronja Ciovita ha estat per a l’equip BUFF MEGAMO, que també ha ampliat el seu avantatge en la general amb una segona victòria d’etapa. Els esforços de Martin Frey i Simon Stiebjahn els permeten ampliar el seu avantatge a 1 minut i 47 segons sobre Hans Becking i José Dias. Mentre que l’avantatge de Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou, sobre Ariadna Rodenas Pascual i Pilar Fernández Hernández, s’ha ampliat a 52 minuts i 58 segons.

L’aventura del dia ha començat abans de l’etapa amb un viatge en góndola des de la Massana fins a la sortida en el bike park de Pal/Arinsal. Això significava que el punt de sortida de l’etapa estava 500 metres per sobre del nivell de la mar respecte a la línia d’arribada, oferint així 2.165 metres de descens. Tot i així, calia conquerir pujades importants, amb dues ascensions al Coll de l’Ampolla, el Port de Cabús i la Collada de Muntaner. També abundaven els corriols, amb pistes fluides en el bike park i zones més tècniques a la part alta de les muntanyes.

Aquests corriols han ajudat a Singer Racing en la seva cerca de la victòria d’etapa. “Sabíem que les pistes estarien relliscoses després de la pluja de la nit”, ha explicat Frey. “Hem intentat controlar-ho des del principi i molt aviat ens hem quedat sols al capdavant amb els BUFF MEGAMO. A partir d’aquí ens hem limitat a rodar al nostre ritme en les baixades, no diria que hem atacat, sinó que ho hem fet de manera controlada i suau, però ràpida. Molt aviat teníem un avantatge de dos minuts, i hem intentat mantenir-la”.

En els últims quilòmetres, Becking i Dies han aconseguit reduir el desavantatge en un grapat de segons, fins a 1 minut 19 en la línia de meta. No obstant això, el BUFF MEGAMO compta amb un bon avantatge sobre el SCOTT - Cala Bandida, tercer en la classificació general. Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero han cedit 11.08 en el dia d’avui i ara es troben a 18 minuts i 24 segons darrere dels homes de groc, Singer Racing.

“L’etapa de demà divendres és molt dura. La vaig fer la setmana passada en els entrenaments”, ha confessat Stiebjahn. “Puja fins als 2.600 metres, on l’aire és molt fi. Espero que demà es tracti de controlar i conservar energia sempre que sigui possible. Espero que puguem continuar rodant amb regularitat i tornar a estar davant.”

En la cursa femenina de l’UCI, en l’Etapa 2, Wüst i Figueres Garangou han tornat a estar en un altre nivell. Les dones del BUFF MEGAMO s’han distanciat dels seus rivals en els primers 10 quilòmetres i ja no han tornat a veure al Mondraker Team ni al protour BCN. “Avui hi havia molt més descens”, ha somrigut Wüst. “Ha estat molt més tècnic amb tot el fang i la pluja, però això ho ha fet més divertit!”. El marge de victòria de Wüst i Figueres Garangou ha sigut de 37 minuts i 36 segons.

Ariadna Ródenas Pascual i Pilar Fernández Hernández han sigut segones, per al Mondraker Team, amb el protour BCN completant les places de podi. L’ordre de l’etapa i de la classificació general és el mateix en la competició femenina de l’UCI, amb el BUFF MEGAMO al capdavant del Mondraker Team i amb el protour BCN mantenint-se tercer a 1 hora, 10 minuts i 8 segons de les líders.

El director de l’equip BUFF MEGAMO, Pau Zamora Pérez, està corrent l’Andorra Epic Pyrenees amb el seu germà Marcel. L’equip dels germans Zamora, de fet, està completant una espècie de podi per al seu equip comercial, afegint un tercer lloc en la categoria Masters al primer i segon que els equips femení i masculí del BUFF MEGAMO ostenten actualment. “Avui ha estat MTB en condicions!” ha exclamat Zamora Pérez. “M’encanta aquest tipus de MTB i, a més, és genial poder participar en una prova de les Epic Sèries per a variar. L’Absa Cape Epic és massa atrafegada i haig de fer massa coses com a director d’equip durant la cursa, així que no puc disputar-la. Però, aquí és més relaxat, així que puc córrer amb el meu germà i ens encanta pedalar a Andorra. Potser l’any que ve faci la SPAR Swiss Epic o la 4Islands Croatia”.

L’etapa reina del divendres, de l’Andorra Epic Pyrenees 2023, presenta unes estadístiques formidables. No sols és el recorregut més llarg de la cursa, amb 65 quilòmetres, sinó que també presenta la major pujada, amb 2.580 metres de desnivell, i l’ascens al punt més alt de la cursa, el Pic Maià, a 2.615 metres sobre el nivell de la mar. Tot indica que l’etapa 3 serà probablement decisiva per a determinar el campió de la general.

Per a veure si Signer Racing i les dones BUFF MEGAMO poden mantenir el control sobre els seus mallots grocs i taronges Ciovita, es pot sintonitzar www.epic-series.com/andorra a partir de les 09.00 (hora central europea d’estiu | GMT +2) d’aquest divendres, 7 de juliol. Alternativament, els aficionats al ciclisme de muntanya poden compartir l’emoció en Instagram, @andorra_epic, i en Facebook, a Andorra Epic.





Resultats de l’Andorra Epic Pyrenees 2023

UCI Homes | Etapa 2:

1. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (2.35:59)

2. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (2.37:18 | +1.19)

3. SCOTT - Cala Bandida: Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero (2.47:07 | +11.08)



UCI Dones | Etapa 2:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (3.29:23)

2. Equip Mondraker: Ariadna Ródenas Pascual & Pilar Fernández Hernández (4.06:59 | +37:36)

3. Protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (4.21:16 | +51:53)







Classificació General Masculina UCI després de l’Etapa 2:

1. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (4.36:59)

2. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (4.38:46 | +1.47)

3. SCOTT - Cala Bandida: Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero (4.55:23 | +18.24)



Classificació General Femenina UCI després de l’Etapa 2:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (6.05:26)

2. Equip Mondraker: Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (6.58:24 | +52:58)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (7.15:34 | +1.10:08)







Per a veure els resultats complets, fer clic aquí.