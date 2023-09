Síndrome de Cushing: Causes i símptomes en gossos i gats

Un gos malalt (iStock)

Els animals pateixen malalties. Algunes són molt conegudes, però altres potser no tant. És el cas de l’anomenada síndrome de Cushing, una patologia que afecta sobretot els gossos, però també als gats. La síndrome de Cushing és un problema de tipus hormonal pel qual l’organisme produeix massa cortisol o hormona de l’estrès, produïda per les glàndules suprarenals.

Els primers senyals que la mascota té la síndrome de Cushing és el creixement del seu budell. Això es produeix perquè beu molts líquids, a més de menjar gairebé qualsevol cosa que té davant. Pràcticament, es pot dir que l’animal de companyia no té percepció de sacietat, pel que tot el que mengi o begui ho farà voraçment.

En tenir un excés d’aquesta hormona, poden produir-se altres efectes com una alteració de la conducta, a part d’altres efectes negatius en la salut. Entre els senyals que alerten que alguna cosa no va bé i que estan relacionades amb la síndrome de Cushing, està la pèrdua de pèl per aquest desequilibri hormonal de l’animal, sobretot en la zona de l’abdomen. L’animal també perd immunitat i és possible que apareguin diferents infeccions de manera recurrent.

Altres símptomes són un possible augment de pes, almenys en aparença. Això derivarà al seu torn en menys ganes d’estar en actiu i en moviment per un major cansament. Es notarà que li costa fer les coses. Així mateix, els panteixos (esbufecs) seran més habituals.





Per animalmascota.com