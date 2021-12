S’inclouen a la cartera de serveis els actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmia

Tal com ha explicat la secretària d’Estat, Helena Mas, fins ara totes les tècniques de cardiologia intervencionista eren derivades a centres de fora d’Andorra. Ara el SAAS, via concurs internacional, ha incorporat a la seva cartera de serveis els serveis de cardiologia intervencionista, fonamentalment en el que fa a la pràctica de coronariografies, angioplàsties i col·locació d'”stents” intracoronaris, estudis electrofisiològics diagnòstics i terapèutics, així com la col·locació de marcapassos.

Aquest nou servei permetrà la realització a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell de les tècniques bàsiques i programades, mantenint la derivació a centres de referència de les tècniques més complexes o les més urgents –incloent-hi el codi infart–. Concretament, es preveu que es puguin realitzar al Principat aproximadament el 80% de les intervencions que és prescriuen.

Així doncs, s’afegeix a la nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social la coronariografia diagnòstica, coronariografia terapèutica o angioplàstia, estudi electrofisiològic, ablació per radiofreqüència, implantació de marcapàs o canvi de generador o de marcapàs.