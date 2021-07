S’inaugura l’exposició ‘#INCASOL40. 40 anys, 40 raons’ a la Seu d’Urgell

Aquest matí s’ha celebrat a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell la inauguració oficial de l’exposició #INCASÒL40. 40 anys, 40 raons, amb la visita de Jordi Fàbrega, alcalde de la capital alturgellenca, i Albert Civit, director de l’INCASÒL.

Aquesta exposició, que és d’entrada gratuïta, es podrà visitar fins al dia 11 de setembre, dona a conèixer la trajectòria de l’Institut Català del Sòl i mostra els projectes actuals i de futur d’aquesta entitat pel que fa a l’ordenació territorial i el model urbà, dins els sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya: Model urbà. Salut i naturalització; ciutat inclusiva. Reciclar la ciutat; habitatge assequible; prosperitat i impuls econòmic; territori i paisatge, i món local i participació. Aquesta té com a finalitat la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 creada per les Nacions Unides. L’exposició es compon de tres contenidors cadascun dels quals tracta dos dels sis eixos.

Albert Civit ha destacat el repte de futur que suposa la temàtica relativa als habitatges, i ha posat en relleu el fet que actualment la seva entitat se centra en gran manera en el programa de lloguer d’habitatge en zones d’alta demanda. Un altre factor que ha remarcat com a repte de futur és el del creixement de l’activitat econòmica.

També ha destacat l’avanç que s’està fent amb relació al projecte de construcció d’una urbanització a l’Horta del Valira: “En aquests moments ja hem resolt el tema elèctric, un dels temes principals, i estem en fase de negociació amb els propietaris per a veure com ho podem acabar de tirar endavant. Estem determinats a fer les inversions que faci falta per a poder acabar aquest sector i que ben aviat hi hagi habitatges nous en construcció”. Jordi Fàbrega ha anunciat que el projecte estarà acabat a principis de l’any 2023, i que es pretén que aquesta zona aculli les instal·lacions de l’INEFC.