S’inaugura l’exposició del Premis Sergi Mas – X Mostra d’arts plàstiques per a joves

Aquest dimarts, 20 de setembre, s’ha iniciat, a la sala Sergi Mas de l’antiga Casa Comuna de Sant Julià Lòria, l’exposició dels joves artistes que han participat en els Premis Sergi Mas – X Mostra d’arts plàstiques per a joves de l’any 2022. La mostra se celebra bianualment i compta amb les obres que s’han presentat en aquesta edició, un total de 26 repartides en diferents modalitats (dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat o videoart).

L’exposició es podrà visitar en aquest espai lauredià fins al 30 de setembre, si bé es concep com a mostra itinerant que es podrà veure en les diferents parròquies del país. Així, les dates previstes són les següents: entre el 3 i el 14 d’octubre a l’Espai Galobardes de Canillo, entre el 17 i el 28 d’octubre al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp, entre el 7 i el 18 de novembre a la seu del Ministeri de Cultura a Encamp, entre el 21 de novembre i el 2 de desembre a la Biblioteca comunal de la Massana, entre el 9 i el 20 de gener del 2023 al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, i entre el 30 de gener i el 5 de febrer al centre comercial Illa Carlemany. Des del departament de Joventut es treballa per a tancar en breu una data a Andorra la Vella i a Ordino.

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, i la secretaria d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, han lliurat els premis als guanyadors de l’edició d’enguany.

En la categoria A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys, han estat premiades les obres següents:

El dolor de la pèrdua, de l’artista Marta Moreno, amb una dotació econòmica de 500 euros.

Autoretrat de Sergi Mas, de l’artista Arabi Ilyasse, amb una dotació econòmica de 300 euros.

Obstruïda, de l’artista Carla Giribet, amb una dotació econòmica de 100 euros.

En la categoria B, que comprèn les edats de 18 a 22 anys, han estat premiades les obres següents:

L’esvaïment de la memòria en el temps, de l’artista Arnau Sánchez, i El meu desig està a les meves mans, de l’artista Sofia Viviana Yupanqui, ambdós amb una dotació econòmica de 700 euros cadascuna.

Cristino Mallo, de l’artista Arnau Sánchez, amb una dotació econòmica de 300 euros.

L’abisme d’Asmodeu, de l’artista Eric Morales, amb una dotació econòmica de 100 euros.

En la categoria C, que comprèn les edats de 23 a 29 anys, han estat premiades les obres següents:

Davant la vida, tres mirades, de l’artista Naiara Escabias, amb una dotació econòmica de 1.000 euros.

Trementinaires, de l’artista Maeva Boubis, amb una dotació econòmica de 500 euros.

Un mar de muntanyes, de l’artista Emma Regada, amb una dotació econòmica de 300 euros.

A més, els premis del 2022 inclouen la Beca Sergi Mas. Així doncs, en paral·lel als guanyadors per categoria, el jurat ha seleccionat un guanyador de la beca, que compta amb una dotació econòmica de fins a 1.500 euros. L’obra seleccionada per a rebre la beca ha estat ‘El meu desig està a les meves mans’, de l’artista Sofia Viviana Yupanqui. La dotació de la beca s’ha de justificar mitjançant la matrícula d’inscripció en una escola d’art, un centre de formació d’art, o en un o diversos cursos relacionats amb alguna modalitat d’art, abans del 31 de desembre d’aquest any.