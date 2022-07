S’inaugura el XXI Campus Universitari de la llengua catalana recuperant el format presencial

El director de política lingüística d’Andorra, Joan Sans, ha assistit aquest dimarts a la inauguració del XXI Campus Universitari de la llengua catalana a Girona. La nova edició recupera el format presencial després de dos anys de restriccions per la pandèmia en què el Campus s’ha desenvolupat en un format virtual.

L’activitat d’enguany girarà al voltant de la literatura i ofereix als estudiants, gràcies als cursos de llengua i a la participació en un ampli ventall d’activitats culturals, la possibilitat d’integrar-se en el teixit social i cultural de Catalunya i Andorra.

En aquesta edició hi participen 30 estudiants que provenen de països diferents, com ara el Regne Unit, Cuba, Polònia, Itàlia, Portugal, Sèrbia, Alemanya, Canadà, Mèxic, Irlanda, Espanya, França i la República Txeca.

Els estudiants reben 30 hores de classe de català al llarg de 15 dies i assisteixen a conferències i a activitats culturals significatives. Aquest impuls formatiu també els permet descobrir la història, les festes populars, l’ordenament polític i cultural, i el medi natural del Principat.

El diumenge 31 de juliol els estudiants arribaran a Encamp, que és la parròquia que acull aquest any el Campus. Així, després de l’estada a Girona, encetaran la setmana andorrana del projecte que, a banda de les classes de català, també incorpora un programa d’activitats com ara l’assistència a l’espectacle MÜV, de la companyia Cirque du Soleil o la ruta literària “Herois perseguits per la Gestapo” a càrrec de l’escriptora Roser Porta.

El Campus Universitari va néixer l’any 2002 gràcies al suport dels governs d’Andorra i de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.

El projecte, que va néixer com una plataforma de difusió lingüística i sociològica útil per als joves universitaris, ha tingut sempre molt bona acollida perquè la llengua adquireix un perfil més pràctic gràcies a la convivència dels estudiants amb parlants nadius de diverses variants dialectals del català i la renovació constant del professorat, que és escollit per l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura i Esports.