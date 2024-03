S’inaugura a la Seu la mostra fotogràfica d’Isabel Vila

Cartell anunciant la mostra d’Isabel Vila a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest pròxim divendres, 22 de març, tindrà lloc a la sala municipal ‘la Cuina’ del centre cultural les Monges de la Seu d’Urgell la inauguració de l’exposició ‘Natura sentida’, d’Isabel Vila Planavila. La mostra és una exposició de fotografies de natura preses per l’autora en cadascuna de les quatre estacions de l’any. Així, la sala d’exposicions es divideix en quatre parts, una per cada estació de l’any, acompanyades per poemes de Maria Àngels Salisern i quadres de Berta Simon Vila.

La inauguració de ‘Natura sentida’ comptarà amb l’actuació musical del grup d’adolescents del Cor de Rock d’Encamp, dirigit per Jordi Porta. ‘Natura sentida’ es podrà visitar fins el dia 27 d’abril, de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores, i dissabtes de 10:00 a 14:00 hores. L’entrada és lliure.