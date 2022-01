Simulacre d’accident greu per preparar les finals de la Copa d’Europa a la pista Àliga de Grandvalira

La pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira ha estat escenari, aquest dimarts 25 de gener, d’un simulacre d’evacuació d’un accident greu per posar a prova el dispositiu d’emergències de cara a les finals de la Copa d’Europa. L’actuació ha comptat amb la participació d’una trentena de persones dels diferents equips de professionals que formaran part del protocol d’emergència: servei mèdic de pistes, Bombers del Grup de Rescat de Muntanya i professionals a càrrec de l’helicòpter medicalitzat, tots coordinats per la responsable del dispositiu, Laura Sánchez; pel cap de Cursa, Santi López, i pel cap de pistes, Manel Vidal.

L’objectiu del simulacre era testejar el bon funcionament del protocol d’actuació en cas d’un accident greu d’un corredor o corredora durant la celebració de les finals de la Copa d’Europa que tindran lloc del 14 al 20 de març als sectors de Soldeu-El Tarter de Grandvalira. Precisament, el protocol que s’aplicarà durant la setmana de competicions ja es va dissenyar per a les finals de la Copa d’Europa 2018, pensant en la gran cita de les Finals de la Copa del Món 2019.

Tal com s’ha pogut observar durant el simulacre, els primers a intervenir en un accident són els pisters, que són els encarregats de decidir si s’activen els equips mèdics, formats cadascun per un metge i un infermer. L’equip mèdic, al seu torn, decideix quin recurs d’evacuació s’activa segons la gravetat del corredor: per pista fins al centre mèdic del Tarter o fins al punt d’aterratge de l’helicòpter situat a l’aparcament del Tarter. En cas que es tracti d’un punt de la pista de difícil accés, el rescat per helitrollatge anirà a càrrec dels bombers (hissant per cable el ferit fins a l’helicòpter des de la mateixa pista).

L’exercici s’ha dut a terme a la pista Àliga, tenint en compte que és on hi poden haver caigudes més greus, ja que és la pista que acollirà les proves de velocitat (Descens i Supergegant). Pel que fa a la pista Avet del sector Soldeu, on es disputaran les proves tècniques (Eslàlom i Eslàlom Gegant), l’equip d’emergències serà més reduït perquè el traçat és més curt. El centre mèdic de referència també serà el del Tarter, ja que disposa d’unes instal·lacions més àmplies i els trasllats es poden fer igualment per pista en molt poc temps.

Durant les finals de la Copa d’Europa 2022, a banda dels tres equips mèdics a pistes (dos a l’Àliga i un a l’Avet), hi haurà un equip d’evacuació del GRM, i el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) per a l’helicòpter medicalitzat. A més, s’incorporarà un cinquè dispositiu a l’ambulància de suport avançat en cas que el trasllat s’hagués de fer per carretera. En total, l’equip mèdic i d’evacuació estarà format per una trentena de persones.

Hospital a només 5 minuts

El dispositiu d’emergències i d’evacuació per a les finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí 2022 supera amb escreix els requisits mínims que estableix la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per a aquest tipus de competicions. A més, Grandvalira és una de les seus del circuit que pot fer una evacuació fins a un hospital amb més rapidesa (5 minuts en helicòpter). Igualment, el centre mèdic es troba a dos minuts a peu de la línia d’arribada de la pista Àliga i, si es necessita un hospital de tercer nivell, la distància és de només 40 minuts en helicòpter (Barcelona o Toulouse).

Dispositiu de seguretat liderat per Protecció Civil

L’equip mèdic de pistes és només una part de l’ampli dispositiu de seguretat amb què comptarà l’esdeveniment. D’una banda, voluntaris de la Creu Roja s’encarregaran de qualsevol necessitat mèdica que pugui tenir el públic i les persones que ompliran les grades, mentre que fora de les pistes es disposa d’un dispositiu de Protecció Civil que coordinarà els recursos per garantir la seguretat viària, la seguretat pública i que els accessos i els aparcaments estiguin en perfecte estat. Hi participaran efectius de la Policia, dels Bombers, dels Banders, de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), del Servei de Circulació de Canillo i personal de seguretat privada.

Finalment, i tal com ja es va haver d’activar en les anteriors proves de Copa del Món i de Copa d’Europa, també s’ha previst un dispositiu encara més ampli en cas que s’hagi de posar en marxa l’anomenat Pla B, per actuar per revertir els efectes de possibles nevades o ventades.