Silvio Moreira cau a la primera ronda de la Lliga Nacional espanyola de karate

El karateka del Principat, Silvio Moreira (FAK)

Silvio Moreira ha inaugurat la participació andorrana a la Lliga Nacional espanyola de Karate aquest dissabte a La Nucía, competint en kata sènior masculí. Tot i una actuació ajustada, no ha pogut avançar en la competició després de caure per 3-2 en setzens de final contra David Hernández. Sense opció de repesca, Silvio Moreira es queda fora de la lluita per les medalles.

Avui diumenge, 2 de març, la karateka del Principat, Aina Padilla, entra en acció en kumite cadet -47 kg. Cap de sèrie del torneig, la jove andorrana debutarà en setzens de final a les 12.10 h contra Olaya Marrero Pérez.